Wegen Loredana: Mozzik weint vor laufender Kamera (VIDEO)

Dass Loredana für negative Schlagzeilen sorgt, ist bekannt. Nun will die Rapperin das ändern. Eine neue Dokumenation zeigt sie in einem ganz anderen Licht.

Loredana redet nicht viel über ihr Privatleben und Interviews gibt sie auch sehr selten. Auf sozialen Netzwerken, wie Instagram postet sie hauptsächlich Stories über ihre Musik.

Ex-Mann spricht über Loredana:

Für großes mediales Aufsehen, sorgte die Scheidung zwischen Loredana und Mozzik. Die Rapperin selbst, soll der Trennungsgrund gewesen sein. Weiters folgte ein Streit um das Sorgerecht der gemeinsam Tocher Hana. Mozzik hatte große Unterstützung von den Fans. Doch was genau zwischen den beiden Ex-Ehepaar vorgefallen ist, weiß man bis heute nicht so wirklich.

Das kann sich in den nächsten Tagen ändern, denn es wurde eine Dokumentation über Loredana von Spotify gedreht. Nicht nur Musikkollegen, sondern auch Freunde melden sich zu Wort. Was aber für große Überraschung sorgt ist, dass sogar Mozzik im Film zu sehen ist. Was man im Trailer zu sehen bekommt ist, dass ihr Ex-Mann sagt: “Ihr bringt mich noch zum Weinen”. Nach diesem Satz wirkt es so, als ob er sich die Tränen aus den Augen wischen würde. Wir sind gespannt, was die Dokumentation für gute, wenn nicht sogar böse Überraschungen enthüllt.