Weihnachtsmarkt in Österreich zum Schönsten weltweit gewählt

In der Vorweihnachtszeit verwandeln sich viele Städte in funkelnde Wintermärchen, angezogen von Tradition und festlicher Atmosphäre. Österreich, mit tiefer Verwurzelung in dieser Tradition, beherbergt einen der weltweit schönsten Weihnachtsmärkte: den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz.

Ein Fest für alle Sinne

Der US-Sender CNN hat ihn 2024 unter die Top-Märkte weltweit gewählt. Der Wiener Christkindlmarkt beeindruckt Besucher mit seinem historischen Charme und einem breiten Spektrum an Aktivitäten: „Mit Rentierfahrten, einem riesigen Riesenrad und einer klassischen Weihnachtskrippe fängt Wiens magisches Spektakel die festliche Stimmung auf fantastische Weise ein“. Der Herzbaum, erleuchtet von tausenden Lichtern, verleiht dem Markt eine romantische Note. Geöffnet ist er von 15. November bis 26. Dezember, was Einheimische und Touristen gleichermaßen anzieht.

Geschichte der Märkte

Die Tradition der Wiener Weihnachtsmärkte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Damals diente der Dezembermarkt als Versorgungsquelle für den Winter. Der erste dokumentierte Christkindlmarkt fand 1384 in Bautzen, Deutschland, statt, schaffte es jedoch nicht in die CNN-Rangliste.

Die Tradition der Weihnachtsmärkte verbreitete sich schnell im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus, von der Schweiz bis nach Singapur.

Weihnachtsmärkte rund um den Globus

Unter den von CNN als besonders eindrucksvoll bezeichneten Märkten finden sich der Basler Weihnachtsmarkt und der Gendarmenmarkt in Berlin sowie exotischere Ziele wie das Weihnachtswunderland in Singapur und die Fira de Santa Llucia in Barcelona. HIER findet ihr die komplette Liste.

Mit seinem kulturellen Erbe und der festlichen Attraktivität bleibt der Wiener Christkindlmarkt ein zentraler Anziehungspunkt, der den Zauber der Adventszeit bewahrt.