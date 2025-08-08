Weißer Sand, türkises Wasser: Kroatiens geheimer Traumstrand

Türkisblaues Wasser, weißer Sand und Pinienduft – mitten in der Adria versteckt sich ein Strandparadies, das selbst erfahrene Urlauber mit karibischem Flair überrascht.

Karibisches Flair

Wer die Fähre in Zadar besteigt und Kurs auf die kroatische Insel Dugi otok nimmt, ahnt noch nicht, welches Naturjuwel ihn erwartet. Am nordwestlichen Zipfel der „langen Insel“ – so die Übersetzung ihres Namens – erstreckt sich der Strand Sakarun, ein 800 Meter langes Kleinod, das mit seinem weißen Sand und dem in verschiedenen Türkistönen schimmernden Wasser selbst verwöhnte Urlauber begeistert.

Die Anreise gestaltet sich unkompliziert: Wer ohne Auto unterwegs ist, steigt am besten in Bozava aus und nutzt den charmanten Touristenzug oder einen der regelmäßig verkehrenden Busse zum Strand. In der Hauptsaison verkehrt vom Ort Božava alle zwei Stunden ein Touristenzug direkt zum Sakarun-Strand, der besonders bei Familien eine beliebte und bequeme Verbindung bietet. Autofahrer nehmen die Fährverbindung nach Brbinj und legen von dort etwa 15 Kilometer bis zum Traumstrand zurück. Dugi otok bildet die äußerste Insel des Zadar-Archipels, und in unmittelbarer Nähe des Strandes befinden sich die beschaulichen Ortschaften Soline, Bozava und Veli Rat.

Was den Sakarun-Strand so besonders macht, ist nicht nur seine optische Ähnlichkeit mit tropischen Gefilden – der Vergleich „Karibik der Adria“ fällt nicht von ungefähr. Besonders Familien mit Kindern schätzen das sanft abfallende Ufer: Selbst 250 Meter vom Strand entfernt beträgt die Wassertiefe gerade einmal dreieinhalb Meter. Die malerische Umgebung mit dem angrenzenden Pinienwald bietet natürlichen Schatten und zieht neben jungen Paaren auch ältere Urlauber an, die hier Erholung finden.

Nächtliches Strandleben

Mit Einbruch der Dämmerung verwandelt sich die Strandidylle in einen Treffpunkt für Nachtschwärmer. Die Strandbars öffnen ihre Pforten, und spontane Beachpartys sorgen für ausgelassene Stimmung unter den jüngeren Besuchern. Die traditionellen Schilfsonnenschirme, die sich harmonisch in das Landschaftsbild einfügen, verleihen dem Strand auch bei Nacht eine besondere Atmosphäre.

Längst hat sich die Schönheit des Sakarun-Strandes auch international herumgesprochen. In ausländischen Reiseberichten wird er häufig als „blaues Juwel der Adria“ gepriesen. Besonders die wechselnden Blautöne des Meeres, die je nach Sonnenstand und Tiefe variieren, machen ihn zu einem fotografisch dankbaren und exotisch anmutenden Reiseziel.

Geschützte Natur

Doch Sakarun ist nicht nur optisch ein Highlight. Der Meeresboden beherbergt ausgedehnte Posidonia-Seegraswiesen (mediterrane Meerespflanze) sowie zahlreiche weitere Arten, die im europäischen Habitatnetzwerk NATURA 2000 unter Schutz stehen. Diese bemerkenswerte Biodiversität hat dazu geführt, dass der gesamte nordwestliche Teil von Dugi otok als „bedeutende Landschaft“ unter Naturschutz gestellt wurde.

Übernachtungsmöglichkeiten

Direkt am Sakarun-Strand gibt es keine Hotels oder Apartments, jedoch finden Besucher in den nahegelegenen Orten Božava, Soline und Veli Rat eine Auswahl an Unterkünften. Da die Bucht als Geheimtipp gilt, sollten Reisende ihre Unterkunft frühzeitig reservieren – in der Hochsaison sind die Quartiere oft schnell ausgebucht.

Für alle, die noch auf der Suche nach dem perfekten Sommerziel sind, könnte dieser kroatische Geheimtipp genau das Richtige sein. Mit seiner einzigartigen Kombination aus unberührter Natur, kristallklarem Wasser und entspannter Atmosphäre bietet Sakarun ein Stück Karibik – nur wenige Fährstunden von Österreich entfernt.