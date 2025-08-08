Trnova Sveta Petka: Diese Tätigkeiten sollten alle Frauen heute vermeiden!

Die serbisch-orthodoxe Kirche begeht heute den Gedenktag der heiligen Märtyrerin Paraskeva, die im Volksmund als „Trnova Petka“ (Dornen-Petka) bekannt ist. Obwohl kein offizieller Feiertag, genießt dieser Tag unter Serben hohes Ansehen. Mit ihm endet der traditionelle „Zyklus der weiblichen Feiertage“, zu dem auch die Feste „Ognjena Marija“ und „Blaga Marija“ zählen.

Trnova Petka gehört zu den unbeweglichen Feiertagen im orthodoxen Kalender und wird jährlich am 8. August nach gregorianischem bzw. am 26. Juli nach julianischem Kalender (orthodoxer Kalender) begangen. Häufig kommt es zu Verwechslungen mit einer anderen Heiligen Petka, deren Gedenktag am 27. Oktober stattfindet. Der wesentliche Unterschied: Die heute verehrte Heilige wurde in Rom geboren, während die im Oktober gefeierte Heilige griechischer Abstammung war.

Leben der Heiligen

Die Lebensgeschichte der Heiligen Petka Trnova ist von Glaubensstärke geprägt. In einer christlichen Familie Roms geboren, verteilte sie nach dem Tod ihrer Eltern ihr gesamtes Erbe unter den Armen und trat ins Kloster ein. Als sie im 2. Jahrhundert den damals noch verbotenen christlichen Glauben verbreitete, wurde sie beim Kaiser Antoninus Pius angezeigt.

Doch statt einer Verurteilung folgte ein Wunder: Sie heilte den Kaiser von einer langwierigen Krankheit, woraufhin dieser selbst zum Christentum übertrat. Die Erzählung von der wundersamen Heilung und Bekehrung des Kaisers wird in der kirchlichen Tradition als Teil der Heiligenlegende überliefert und gehört zu den bedeutsamen Elementen der Hagiografie, wie sie in den orthodoxen Kirchen bewahrt wird. Dennoch wurde sie später für ihren Glauben inhaftiert, gefoltert und schließlich mit dem Schwert hingerichtet. Ihre Reliquien werden bis heute in Istanbul aufbewahrt. Auf Ikonen und Fresken erscheint sie in Mönchsgewand, ein Kreuz als Leidenssymbol in der einen, einen Myrtenzweig in der anderen Hand.

Verehrung in Serbien

Die Heilige Paraskeva genießt in Serbien besondere Verehrung. Zahlreiche Kirchen sind ihr geweiht, darunter die Kirche der Heiligen Märtyrerin Paraskeva von Rom im Dorf Stanci, die am 8. August 1912 feierlich eingeweiht wurde und bis heute ein bedeutender Ort der lokalen religiösen Praxis ist. Diese historische Verbindung unterstreicht die jahrhundertealte Tradition der Petka-Verehrung im serbischen Volk.

Volksbräuche

Die Volkstradition kennt zahlreiche Bräuche rund um diesen Frauenfeiertag. An Trnova Petka sollten Frauen von Hausarbeiten wie Kneten, Kochen oder Wäschewaschen absehen, um nicht den Unmut der Heiligen auf sich zu ziehen. Der Volksmund warnt: Wer am Feiertag der Trnova Petka arbeitet, dessen Hände könnten im Laufe des Jahres taub werden.

Junge Mädchen hingegen werden ermuntert, Blumen zu pflücken und damit die Häuser zu schmücken – dies soll Eintracht und Frieden in die Heime bringen. Kleinen Mädchen zieht man an diesem Tag neue Kleider an, damit sie im kommenden Jahr vom Glück begleitet werden.

Das traditionelle Gebet an die Heilige lautet: „Heilige Petka, Gottes Heilige, bete zu Gott für uns. Du wurdest gewürdigt, das Angesicht Gottes zu sehen als Kind unseres Volkes, ruhmreiche Heilige Petka, und so haben wir die Freiheit, zu dir zu sprechen, unserer Verwandten, und dich um die Erlösung unserer Seelen zu bitten.“