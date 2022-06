Weitere serbische Schule in Kroatien eröffnet

In Kroatien ist die erste serbische Schule für Grundschulkinder außerhalb von Vukovar eröffnet worden. Die Schule befindet sich in Devrske in der Nähe von der Stadt Knin.

Die Grundschule wird derzeit von 30 Schülern besucht. Kinder aus Devrska lernen in der Schule die serbische Sprache, Geschichte und Kyrillisch – alles was mit der Kultur und Tradition des serbischen Volkes zu tun hat.

“28 Juni” und “Naša kuća” im Zusammenarbeit

Die humanitäre Organisation “28 Juni” hat im Zusammenarbeit mit dem Verein “Naša kuća” Spenden für die Eröffnung der Schule bereitgestellt.

An der feierlichen Eröffnung der Schule nahm auch die stellvertretende Ministerpräsidentin Kroatiens, Anja Šimpraga, teil.