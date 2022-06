Weltbeste Pizza kommt aus Serbien: Sonja Stojanović gewinnt gegen Italiener

Serbische Pizzameisterin Sonja Stojanovic gewinnt viele Weltwettbewerbe bei der Zubereitung des berühmten italienischen Gerichts – Pizza!

Schon beim Betreten des Restaurants wird klar, dass man hier gut essen kann – Der Duft von geschälten Tomaten, knuspriger Kruste und Köstlichkeiten aus geräuchertem Fleisch lädt den Gaumen bereits beim Eingang ein. Vor allem hat eine gewagte Pizzakombination mit Lamm, Grieben und heimischer Pirot-Wurst sogar Italiener “umgehauen”!

FOTO: zVg.

Sonjas Pizzeria feiert in diesen Tagen das 30. Jubiläum und zahlreiche Auszeichnungen, welche die Besitzerin in dieses Restaurant in Pirot, Serbien, gebracht hat. Kein Wunder, denn ihre Rezepte wurden jahrelang entwickelt. Sogar die schnellsten Gerichte werden nur mit gesunden Zutaten zubereitet: Pizza mit Trüffeln, Pizza mit Grieben, serbische Pizza mit Sahne, Paprika und Zwiebeln, und vieles mehr.

Seit 2012 bietet das Restaurant ebenfalls Pizza mit Lamm, welche Sonja bei ihrem ersten Wettbewerb in Rumänien präsentierte. Juroren waren Italiener, natürlich Pizzameister, die ihr großes Lob ausgesprochen haben. Nicht nur beim Wettbewerb sind alle begeistert, sondern auch alle Gäste, die zufällig oder sogar gezielt aus beispielsweise Belgrad reisen, um bei Sonja die berühmten Pizzavariationen zu genießen.