Weltrekord: Nach drei Minuten Ehe wieder geschieden!

Ein Ehepaar aus Kuwait schaffte es nur drei Minuten ihre gemeinsame Ehe am Leben zu halten.

Die rekordverdächtige Scheidung passierte kurz nach der Eheschließung. Nachdem das Ehepaar sich vor dem Standesbeamten küsste, fiel die Braut ungeschickt zu Boden. Darauf lachte sie ihr frischgebackener Ehemann aus und machte sich vor allen Hochzeitsgästen über sie lustig.

Frau verlangte sofortige Scheidung

Voller Wut verlangte die Frau dann sofort die Scheidung. Unterstützung bekam sie für ihre Entscheidungen auch in den sozialen Netzwerken. „Wenn er sich schon am Anfang so benimmt, dann ist es besser, ihn gleich zu verlassen“, schreibt eine Userin aus Kuwait auf Twitter.