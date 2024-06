Wende im Fall Danka Ilic: Verdächtiger packt aus!

Im dramatischen Fall um das Verschwinden der zweijährigen Danka Ilic aus Banjsko Polje bei Bor (Serbien) hat das jüngste Verhör des Verdächtigen S.J. für Aufsehen gesorgt. Nach drei Stunden intensiver Befragung im Gebäude der Oberstaatsanwaltschaft in Zajecar trat S.J. mit einer überraschenden Aussage an die Öffentlichkeit: Er streite jegliche Beteiligung an dem ihm zur Last gelegten Verbrechen ab und behaupte, das Mädchen nie gesehen zu haben.

Die zweijährige Danka Ilic wurde am 26. März vermisst, was zu einer großen Suche führte. Nach zehn Tagen wurden zwei Männer verhaftet: S.J. aus Luka und D.D. aus Zlot. S.J. fuhr den Dienstwagen und hat das Kind anscheinend angefahren, ohne es zu bemerken. D.D., sein Beifahrer, hat ihn darauf aufmerksam gemacht.

Nachdem sie das Kind in das Auto geladen hatten, weil sie dachten, es sei tot, und es dann anscheinend wieder zu Bewusstsein kam, soll D.D. das Mädchen erwürgt haben. Ihr Körper wurde angeblich auf einer Mülldeponie entsorgt, konnte aber bis jetzt nicht gefunden werden.

Erwartungen nicht erfüllt

Die Ermittler hatten gehofft, dass S.J. Licht in das Dunkel der tragischen Ereignisse bringen würde. Besonders nachdem sein Verteidiger angekündigt hatte, dass sein Mandant bereit sei, alles zu gestehen. Doch S.J.s Aussagen sorgten für eine schockierende Wendung in dem ohnehin schon rätselhaften Fall. Die Vertretung der Oberstaatsanwaltschaft in Zajecar gab in einer knappen Mitteilung bekannt, dass S.J. die Tat während der Anhörung vollständig bestritten habe.

Die Gemeinschaft und die Behörden müssen herausfinden, wo das Kind ist und die Wahrheit über die widersprüchlichen Aussagen herausfinden. Das Rätsel um das Schicksal von Danka Ilic bleibt ungelöst.