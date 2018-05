Wenn du diese 3 Fehler machst, geht sie eher fremd

Selbstverständlich sind nicht alle Seitensprünge auf den betrogenen Partner zurückzuführen. Manchmal reicht all die Mühe einfach nicht. Es gibt aber einige Fehler, die man als Partner verhindern kann, damit die Freundin oder Frau nicht auf dumme Gedanken kommt:

LESEN SIE AUCH: In diesem Alter gehen die meisten Leute fremd Das britische Portal IllicitEncounters.com veröffentlichte nun eine durchaus interessante Studie. Demzufolge kommt es am häufigsten im Alter von 39 Jahren zu Affären.

1. Du investierst zu wenig Zeit in die Beziehung

Es gibt nichts schlimmeres für eine Frau, als Vernachlässigung. Sind also stets andere Dinge wichtiger für dich, wird sie sich schnell mal langweilen und vielleicht auf dumme Ideen kommen.



2. Du weißt sie nicht richtig zu schätzen

Alles, was sie für dich tut, erachtest du als selbstverständlich und nichts ist gut genug für dich? Das wird ihr auf die Dauer bestimmt zu blöd.

3. Du hörst nicht richtig zu

Muss sie sich ständig wiederholen und hat sie das Gefühl, nichts was sie dir erzählt, sei für dich von Bedeutung, wird sie sich vielleicht jemanden suchen, dem nicht alles egal ist, was sie sagt.