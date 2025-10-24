Westbahnhof: 32-Jähriger nach Gespräch niedergestochen

Am Donnerstagabend wurde ein 32-jähriger Mann am Wiener Westbahnhof Opfer einer Messerattacke. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr, als das Opfer in Begleitung eines Freundes im Bahnhofsbereich in Wien-Neubau unterwegs war. Ein Unbekannter sprach die beiden Männer an und begann ein Gespräch.

Nach einem kurzen Wortwechsel eskalierte die Situation unerwartet. Der Fremde zog plötzlich ein Messer und stach dem 32-Jährigen in den linken Oberschenkel. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Angreifer in Richtung der Bahnsteige.

Medizinische Versorgung

Das verletzte Opfer erhielt umgehend notfallmedizinische Versorgung durch die Berufsrettung Wien und wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Polizei ruft Zeugen und Personen mit sachdienlichen Hinweisen auf, sich bei jeder Polizeidienststelle zu melden.