Nur noch eine Woche: Hol dir bis zu 1.200 Euro Bonus!

Niederösterreichische Pendler können noch bis Ende Oktober finanzielle Unterstützung beantragen. Das Land Niederösterreich bietet mit der NÖ Pendlerhilfe Zuschüsse von bis zu 1.000 Euro für Berufspendler, die regelmäßig zwischen Wohnort und Arbeitsstätte unterwegs sind.

Entscheidend für die Berechnung ist die kürzeste Strecke zwischen beiden Orten – unabhängig davon, ob es sich beim Wohnsitz um einen Haupt- oder Nebenwohnsitz handelt.

Die Distanzermittlung erfolgt mittels einer speziellen Version des Routenplaners anachb.at (österreichischer Verkehrsverbund-Routenplaner), wobei temporäre Faktoren wie Verkehrsstörungen nicht berücksichtigt werden. Dies erklärt mögliche Abweichungen zur öffentlich zugänglichen Online-Version.

ÖKO-Bonus

Für umweltbewusste Pendler, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen und eine personalisierte Jahreskarte besitzen, winkt ein zusätzlicher „ÖKO-Bonus“ von 20 Prozent auf die berechnete Fördersumme. Damit steigt die maximale Unterstützung auf 1.200 Euro.

Die Förderung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft: Der Hauptwohnsitz muss in Niederösterreich registriert sein, die Entfernung zur Arbeitsstelle mindestens 25 Kilometer betragen, tatsächliche Fahrtkosten müssen nachweisbar sein und das persönliche Einkommen darf bestimmte Grenzen nicht überschreiten.

Antragsfrist endet

Die Antragstellung für die Pendlerhilfe erfolgt ausschließlich über das Internet und ist nur noch bis zum 31. Oktober möglich. Interessierte sollten daher rasch handeln, um die Förderung für 2024 nicht zu verpassen.

Nach diesem Stichtag werden keine weiteren Online-Anträge mehr entgegengenommen.