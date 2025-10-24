Dragana Mirkovic investiert 15.000 Euro – Wiener Schloss wird zum Babypalast!

Dragana Mirkovic hat ihr Schloss in ein Paradies für ihre erste Enkelin verwandelt. Vor vier Tagen erblickte die kleine Ksenija das Licht der Welt und machte die bekannte Sängerin zur stolzen Großmutter. Ihr Sohn Marko Bijelic und dessen Partnerin dürfen sich über ein gesundes Mädchen freuen.

Die frischgebackene Oma konnte ihre Vorfreude kaum zügeln. Für ihre Enkelin hat sie in ihrem Wiener Schloss das schönste Zimmer ausgewählt und keine Kosten gescheut. Mehr als 15.000 Euro flossen in die Ausstattung des Babyzimmers. „Die Großmutter hat dafür gesorgt, dass es der Kleinen an nichts mangelt – von Windeln und Pflegeprodukten bis hin zum Kinderwagen und zahlreichen Accessoires“, berichtete eine Quelle gegenüber dem Portal Telegraf.

Märchenhaftes Babyzimmer

In den sozialen Netzwerken gewährte die überglückliche Großmutter nun Einblicke in die liebevollen Vorbereitungen für den Familienzuwachs. Das komplett umgestaltete Babyzimmer gleicht einem Märchenland: Ein traumhaftes Bettchen, niedliche Babykleidung, Spielzeug, Kissen und festliche Ballons warten auf die kleine Ksenija. Besonders ins Auge fallen die kleinen Opanken (traditionelle serbische Schuhe) – die zwischen süßen Kleidchen und einer zierlichen Kindertasche platziert wurden.

Laut heimischen Medienberichten ließ Dragana für die Einrichtung des Zimmers, in dem ihre Enkelin leben wird, rund 15.000 Euro springen.

In ihren Social-Media-Beiträgen präsentierte die Sängerin zudem eine kunstvoll gestaltete rosa Torte mit der Aufschrift „Willkommen, Ksenija“ – ein weiteres Zeichen ihrer überschwänglichen Großmutterfreude.