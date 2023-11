Wie entstand eigentlich der erste Adventskalender?

Adventskalender sind ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Sie beginnen am 1. Dezember und enden am Heiligabend, dem 24. Dezember. Ursprünglich hatten sie religiöse Bedeutung, aber heute sind sie eine weltweit beliebte Tradition. Hinter den kleinen Türen oder Taschen mit Zahlen verbirgt sich jeden Tag eine kleine Überraschung. Aber wissen Sie, woher der Adventskalender stammt?

Die Adventszeit, aus der der Adventskalender hervorgegangen ist, stammt aus dem vierten Jahrhundert und wird von den meisten christlichen Kirchen in der westlichen Tradition gefeiert. Sie beginnt am Sonntag, der dem Fest des Heiligen Andreas, des Apostels (30. November), am nächsten liegt und dauert die nächsten drei Sonntage.

Die ersten Adventskalender entstanden im 19. Jahrhundert in Deutschland. Protestanten markierten die Tage bis Weihnachten kreativ, zum Beispiel durch das Anzünden von Kerzen oder das Legen von Stroh in die Krippe. Der erste gedruckte und kommerzielle Adventskalender wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von dem deutschen Verleger Gerhard Lang produziert.

Trotz Rückschlägen während des Zweiten Weltkriegs, als Papier rationiert wurde und die Nazi-Partei den Druck von illustrierten Kalendern verbot, erlebte der Adventskalender nach dem Krieg eine Renaissance. Unternehmen kehrten zur Produktion traditioneller Weihnachtsadventskalender zurück und Soldaten brachten sie nach Europa und in die USA.

Heute gibt es eine Vielzahl von Adventskalendern, die weit über die traditionellen Schokoladenkalender hinausgehen. Unternehmen werden immer kreativer und bieten Adventskalender mit Alkohol, Make-up, Marmeladen, Schmuck, Haustierleckereien, Kosmetik, scharfen Saucen, Tees, Kerzen und sogar virtuellen Inhalten an.