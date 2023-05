Wiederkehr plant Internationales Bildungsfestival für Wien

Im Rahmen des Festivals sollen sich Pädagoginnen und Pädagogen, die Leitungen von Bildungseinrichtungen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, private Bildungsinitiativen, Behörden und öffentlichen Einrichtungen kennenlernen und vernetzen.

Die Stadt Wien plant ein Festival für Bildungsinnovationen, das im Herbst erstmals stattfinden soll. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem „Hub for Education Innovation Vienna“ des „Innovation in Politics Institute“ umgesetzt. Das Ziel des Festivals ist es, internationale Best Practices und erfolgreiche Projekte in das Wiener Bildungssystem zu integrieren.

Wiederkehr hofft auf Innovationen

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr betonte, dass das Thema Bildung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden müsse. Der „Hub for Education Innovation Vienna“ werde mit seiner internationalen Expertise helfen, hochgesteckte Ziele in der Bildung zu erreichen. Wiederkehr hofft auf neue Ansätze und Innovationen, die ins Wiener Bildungssystem einfließen können.

Fit für die Zukunft

Im Rahmen des Festivals sollen sich Pädagoginnen und Pädagogen, die Leitungen von Bildungseinrichtungen, Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie private Bildungsinitiativen kennenlernen und vernetzen.

Ziel ist es, erfolgreiche Bildungsinnovationen aus Österreich und ganz Europa praxisnah auszutauschen und das Wiener Bildungssystem fit für die Zukunft zu machen. Die Stadt Wien unterstützt und fördert die Veranstaltung.

