Wien: 13-jähriges Mädchen verschwindet spurlos

In Wien scheint die Zeit für eine besorgte Familie unerbittlich gegen sie zu arbeiten. Eine 13-jährige Autistin verschwand am Sonntag kurz nach Mitternacht.

Verzweifelte Suche nach Vermisster

Helene, die bisher in einer betreuten Einrichtung an der Moselgasse wohnte, wurde von einer Betreuerin das letzte Mal um etwa 23:45 Uhr gesehen. Nur wenige Minuten später, um 00:10 Uhr, war sie verschwunden. Ihr Vater (Lukas Bock) ist davon überzeugt, dass Helenes plötzliches Verschwinden mit einer neuen Bekanntschaft zusammenhängt – einem jungen Mann, den sie im Reumannplatz-Bereich traf. Nach Lukas Bocks Aussage, gibt es Grund zur Annahme, dass sein Kind aufgrund ihres Zustands in Gefahr sein könnte. Insbesondere in Bezug auf die Einschätzung von Personen und ihren Absichten.

Lukas Bock unternahm unmittelbare Maßnahmen, indem er in Favoriten intensiv nach seiner Tochter Ausschau hielt. Einem Stadtteil, wo er den neuen Bekannten seiner Tochter vermutet. Die besondere Sorge gilt dabei der Tatsache, dass Helene möglicherweise nicht in der Lage ist, selbstständig zu entkommen, sollte sie sich in einer gefährlichen Lage befinden.

Verbindung nach Tunesien?

Besonders beunruhigend an der Situation ist die Person, mit der Helene sich zuletzt getroffen haben soll. Nach Angaben ihres Vaters ist der junge Mann, den Helene traf, noch neu in Österreich, stammt aus Tunesien und soll sich regelmäßig im Favoriten aufhalten. Obwohl dieser sich selbst als 17-Jährig ausgab, hegt der besorgte Vater Zweifel hinsichtlich seines wahren Alters. Lukas Bock stützt sich auf Informationen, die ihm seine Tochter vor ihrem Verschwinden mitteilte.

Aufruf an die Öffentlichkeit

Die Suchaktion nach Helene dauert an. Die Betriebseinrichtung, in der Helene untergebracht war, arbeitet eng mit den Behörden zusammen, um sie so schnell wie möglich zu finden. Helene kann sich nicht über ihr Handy melden; es wurde ihr in der Einrichtung abgenommen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein weißes Shirt, schwarze Jeans und ist etwa 1,65 Meter groß.

Die Polizei und Helene’s Familie bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer Informationen zum Aufenthaltsort von Helene hat, wird gebeten, sich rechtszeitig mit der Info-Hotline unter der Nummer 0664/3485414 in Verbindung zu setzen. Die Hoffnung knüpft sich an jeden möglichen Hinweis, der zur Auffindung des Mädchens führen könnte.