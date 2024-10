Wien erleichtert Kinder-Staatsbürgerschaft online

Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr präsentiert nächsten Schritt im Reformprozess der Wiener Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsbehörde.

Die Stadt Wien – Einwanderung und Staatsbürgerschaft verbessert laufend im Rahmen des gegenwärtigen Reformprozesses ihre Servicequalität und präsentiert einen neuen Online-Assistenten für den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft für Kinder im Internet. Der neue Online-Assistent begleitet die Antragsteller*innen, welche für ihre Kinder die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen möchten, durch einen mehrstufigen Abfragepfad und liefert dadurch treffgenaue Informationen zum Verfahren; der Assistent bietet abschließend die Möglichkeit zur Terminbuchung bei der Behörde oder weiterführende Informationen. Die entsprechenden Seiten des Webangebots der Stadt Wien wurde in Bezug auf eine leicht verständliche Sprache überarbeitet.

„Die Kommunikation mit unseren Kund*innen zu verbessern, ist ein wichtiger Bestandteil unseres laufenden Reformprozesses. Die österreichische Staatsbürgerschaft für Kinder ist auf viele verschiedene Arten zu erwerben und deshalb verstehen wir es auch als unsere Pflicht, über die Wege zu ihr auch klar und verständlich zu informieren“, so Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr. Im Februar 2024 wurde zudem der Online-Assistent für einwanderungswillige Personen freigeschaltet.

Optimierung der Servicequalität

„Wir haben einen eigenen Online-Assistenten entwickelt, der Kund*innen durch die verschiedenen Fragestellungen begleitet, um zu erfahren, wie und unter welchen Voraussetzungen ein Kind die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben kann. Unsere Kund*innen können am Ende der jeweiligen Fragenketten entweder einen Termin buchen oder sie werden auf die entsprechenden Websites weitergeleitet. Hier sind alle Informationen, zum Beispiel zum Verfahrensablauf, gesammelt beschrieben. Der Online-Assistent wird von uns regelmäßig aktualisiert, ersetzt jedoch nicht die Prüfung im Verfahren. Ich möchte mich bei meinen engagierten Mitarbeiter*innen für die Entwicklung des Online-Assistenten herzlichst bedanken – mit neuen Webangeboten, die unsere Kund*innen in ihren jeweiligen Lebenslagen abholen, leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Servicequalität der Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsbehörde“, so Georg Hufgard-Leitner, Abteilungsleiter der Stadt Wien – Einwanderung und Staatsbürgerschaft.

Link zum „Online-Assistent-Staatsbürgerschaft“, https://www.wien.gv.at/assistent/staatsbuergerschaft