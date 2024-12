Wien-Margareten: 14-Jähriger greift Teenager in Bücherei mit Schere an

In der städtischen Bücherei in Wien Margareten kam es zu einem verstörenden Zwischenfall. Drei Teenager, zwei 14-jährige Rumänen und eine noch unbekannte Person, trafen zufällig aufeinander und gerieten in einen Konflikt, unbemerkt von Aufsichtspersonen.

Streit um Sitzplatz eskaliert

Es wird noch ermittelt, worum genau der Streit ging. Man vermutet, dass es um den besten Platz auf einem Sofa oder um die Nutzung eines vorhandenen PCs ging. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff einer der Jugendlichen, ein 14-jähriger Rumäne, zu einer Schere und versuchte, auf die beiden anderen einzustechen. Glücklicherweise erlitten die Jugendlichen keine Verletzungen und konnten flüchten.

Polizeieinsatz und Festnahme

Eines der Opfer rief die Polizei. Diese erreichten innerhalb kürzester Zeit die Bücherei Margareten in der Pannaschgasse. Der Angreifer versuchte zu fliehen, wurde aber kurze Zeit später von den Beamten aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Während des Widerstands verletzte er eine Polizistin am Finger, was dazu führte, dass sie ihren Dienst nicht weiter fortsetzen konnte. Die Schere, die als Tatwaffe diente, wurde sichergestellt.

Gegen den jugendlichen Tatverdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er steht unter Verdacht der versuchten schweren Körperverletzung, schweren Körperverletzung sowie des Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, und weitere Details werden erwartet, um das Motiv hinter dem Vorfall vollständig zu klären.

Quelle: LPD Wien