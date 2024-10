Wien: Polizei zerschlägt Balkan-Drogenring

In einem erfolgreichen Schlag gegen die Drogenszene konnte die Wiener Polizei in einer koordinierten Aktion eine serbische Drogenbande zerschlagen. Nach monatelangen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden drei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, in großem Stil Suchtmittel erworben, gestreckt und verkauft zu haben.

Festnahmen und Sicherstellungen in Favoriten und Meidling

Nachdem die Ermittler im September ausreichend Beweise zusammengetragen hatten, erfolgte der Zugriff in den Wiener Bezirken Favoriten und Meidling. Dabei wurden zwei 29-jährige Männer und ein 26-jähriger Mann festgenommen. Die Einsatzkräfte stellten neben bedeutenden Bargeldbeständen auch eine erhebliche Menge an Drogen sicher: Rund 40 Kilogramm Cannabis, 5,2 Kilogramm Kokain, 7,2 Kilogramm Heroin sowie 78 Kilogramm Streckmittel wurden beschlagnahmt.

Verdächtige schweigen beharrlich

Die festgenommenen Männer verweigern bisher jede Aussage zu den Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen gehen weiter, um das volle Ausmaß des Drogenhandels und mögliche weitere Beteiligte aufzudecken.