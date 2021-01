Wien startet Großimpfaktion gegen Coronavirus

In Wien soll von 15. bis 18. Jänner die erste Corona-Großimpfaktion stattfinden. Die Registrierung dafür findet online statt.

Bei der Groß-Immunisierung werden Impfungen für rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich, wie Ärzte, Ordinationspersonal, Pfleger, Sanitäter und Hebammen, zur Verfügung gestellt.

Dazu werden in der Messe Wien 14 Straßen aufgebaut, wo die Dosen verabreicht werden, so Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Jeder der sich impfen lassen möchte, kann sich dafür ab 18. Jänner online registrieren. Sobald Termine verfügbar sind, wird man dann verständigt.

In Wien wurden Bewohnern und Mitarbeitern in den Wiener Alten- und Pflegeeinrichtungen bereits ende des Jahres die Impfdosen verpasst. Die Immunisierung dort wird auch in weiteren Wochen fortgesetzt.

Auch in den Wiener Krankenhäusern wurde bereits geimpft. Heute ist das Allgemeine Krankenhaus an der Reihe, wo bis Ende der Woche 11.400 Beschäftigte immunisiert werden sollen. Damit werden es insgesamt 12.500 Beschäftigte in den Krankenanstalten sein, die ihre erste Teilimpfung gegen das Coronavirus erhalten haben.