Wiener Kindergärten schließen erstmals am Tag der Elementarbildung

Am 24. Jänner 2023 sind alle Kindergärten in Wien geschlossen. Ausweichmöglichkeiten gibt es von den Wiener Kindergärten keine. Seine Kinder muss man anderweitig betreuen lassen, wenn man sich nicht frei nehmen kann.

Kinder, die in Wien einen städtischen Kindergarten besuchen, müssen sich vom Betrieb mindestens vier Wochen im Jahr frei nehmen. Heißt, dass die Eltern sich in der Zeit um eine anderweitige Betreuung kümmern müssen, wenn es ihnen nicht möglich ist, die Urlaubstage genau auf diese Wochen zu legen. Meistens geht es hierbei um zwei Wochen zwischen Weihnachten und Silvester. Die übrigen zwei Wochen können dann anderweitig und zur freien Verfügung genutzt werden.

Dienstag geschlossen

Nun kommt noch ein Tag hinzu, an dem sich die Eltern um eine Sonderbetreuung kümmern müssen. Denn heuer wird der Tag der Elementarbildung von den stätischen Kindergärten erstmals etwas anders umgesetzt. Bislang war eine Betreuung an dem Tag kein Problem. Nun “wurde sozialpartnerschaftlich mit der Gewerkschaft vereinbart”, dass alle städtischen Kindergärten in Wien am 24. Jänner 2023 (Dienstag) geschlossen bleiben.

“Dieser Tag wird von allen für die intensive gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Thema Kinderschutz genützt.“, heißt es in der offiziellen Aussendung der MA10 (Kindergärten). “Ein Besuch des Kindergartens bzw. des Hortes ist an diesem Tag nicht möglich.”, stellt die Aussendung klar. Eine Sonderbetreuung wird an diesem Tag nicht angeboten.