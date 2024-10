Wiener Linien: Mann zeigt zu spät Ticket und muss Strafe zahlen

Ein Wiener musste keine schöne Erfahrung machen, nachdem er sein Klimaticket in der U-Bahn nicht sofort vorzeigen konnte. Ein Missgeschick, das ihm 50 Euro kostete.

Bereits am 15. August ereignete sich der Vorfall, als er mit der U6 in Richtung Floridsdorf unterwegs war. Eine Kontrolleurin forderte ihn auf, sein Ticket vorzuzeigen. Der Fahrgast, der viel Gepäck bei sich hatte, benötigte einige Minuten, um sein Ticket herauszusuchen. Zehn Tage später fand er eine Zahlungsaufforderung über 50 Euro in seinem Briefkasten.

Die Wiener Linien erklärten, dass während der Verzögerung möglicherweise ein anderer Fahrgast unkontrolliert aus dem Zug hätte aussteigen können. Laut den Beförderungsbestimmungen wird jede Handlung, die die Kontrollen und damit den Betriebsablauf behindert, mit einer Gebühr belegt.

Der Wiener legte gegen die Strafzahlung Einspruch ein. Dieser wurde jedoch abgelehnt, sodass er letztlich die Gebühr erstattete. Trotz der Zahlung hält er die Strafe für ungerechtfertigt: „Ein gültiges Ticket war vorhanden. Die Strafe erscheint mir nicht gerechtfertigt“, sagte er gegenüber der Zeitung „Heute“.

Lesen Sie auch: Anschlag: Österreichische Zeitung verwechselt Belgrad und BagdadDie Tiroler Tageszeitung hat die Hauptstädte Serbiens und Iraks verwechselt. Laut der Zeitung kam es in Belgrad und nicht in Bagdad zu einem Doppelanschlag

Anschlag: Österreichische Zeitung verwechselt Belgrad und BagdadDie Tiroler Tageszeitung hat die Hauptstädte Serbiens und Iraks verwechselt. Laut der Zeitung kam es in Belgrad und nicht in Bagdad zu einem Doppelanschlag Orašje: Studentinnen aus Wien starben an GasvergiftungEine schreckliche Tragödie ereignete sich an Silvester in Donja Mahala - einem kleinen Ort in der Nähe der Stadt Orašje.

Orašje: Studentinnen aus Wien starben an GasvergiftungEine schreckliche Tragödie ereignete sich an Silvester in Donja Mahala - einem kleinen Ort in der Nähe der Stadt Orašje. Handyautomaten statt Telefonzellen für U-Bahn-StationenIn sechs U-Bahn-Stationen sind nun Automaten eingebaut worden – allerdings nicht für Fahrscheine oder Snacks, sondern für Handys und Zubehör. Im

Wiener Linien nimmt Stellungnahme

Eine Sprecherin der Wiener Linien bestätigte, dass die Kontrolleurin im Rahmen der Beförderungsbedingungen handelte und auf entsprechende Paragraphen verwies. Nach einer erneuten Überprüfung des Falles bieten die Wiener Linien ihm jedoch eine Kulanzlösung an: die vollständige Rückerstattung der Gebühr. Dennoch betonten sie die Wichtigkeit, Tickets bei Aufforderung zeitnah vorzuzeigen, um den Betriebsablauf nicht zu stören.