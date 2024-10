23-jährige Wienerin kämpft für Heilung von Endometriose: „Man darf nie aufgeben!“

Veronika Denner, eine talentierte Wienerin, wurde zur „Summer School for Female Leadership“ in Warschau eingeladen, um Frauen für Führungsrollen zu fördern. Trotz finanzieller Herausforderungen engagiert sie sich leidenschaftlich für die Forschung an Endometriose und strebt innovative Heilmethoden an.

Die gebürtige Wienerin Veronika Denner hat durch ihr bemerkenswertes Engagement in der akademischen und beruflichen Ausbildung internationales Aufsehen erregt. Kürzlich wurde die 23-Jährige als eine von nur 29 Teilnehmerinnen zur „Summer School for Female Leadership“ in Warschau eingeladen, einem von Huawei organisierten Programm, das darauf abzielt, talentierte Frauen für zukünftige Führungsrollen zu fördern und Europa in eine inklusive digitale Zukunft zu lenken.

Außergewöhnlicher Werdegang

Denner, die in Wien bei ihrer alleinerziehenden Mutter aufwuchs, beeindruckt nicht nur durch ihre akademischen Leistungen, sondern auch durch ihre Sprachbegabung. Bereits an der Universität Yale beendete sie ihr Bachelor-Studium in „Ethik, Politik und Wirtschaft“ mit Auszeichnung. Im kommenden Semester wird sie ihre Studien an der Universität Oxford im Bereich „Globale Gesundheitswissenschaften und Epidemiologie“ fortsetzen. Denner spricht insgesamt zwölf Sprachen, darunter Hebräisch, Arabisch und Russisch, was ihr hilft, weltweit Netzwerke zu knüpfen und bedeutende gesellschaftliche Beiträge zu leisten.

Fokus auf Endometriose-Forschung

Trotz ihrer herausragenden Leistungen hat Denner keinen finanziellen Hintergrund, der ihr die teuren Studien in Oxford leicht ermöglichen würde. „Ich komme aus keinem reichen Elternhaus.“, sagt Denner zur oe24. Deshalb griff sie auf unkonventionelle Methoden wie Fundraising zurück und erhielt kürzlich einen Kredit von einem privaten Sponsor, den sie in Zukunft zurückzahlen muss. Ihre Entschlossenheit, auch unter finanziellen Herausforderungen nie aufzugeben, hat sie sich von ihrer Mutter abgeschaut. Denn bereits in jungen Jahren erkannte sie, dass man niemals aufgeben darf.

Möchtest du Veronika Denner unterstützen? Veronika Denner kämpfte sich von Wien zur Ivy League und wurde nun für ein Global-Health-Studium in Oxford angenommen. Trotz chronischer Endometriose engagiert sie sich für Frauen-Gesundheit und möchte mit ihrer Ausbildung globale Lösungen voranbringen. Man kann sie über GoFundMe unterstützen, um ihre wichtige Arbeit zu ermöglichen. Hier geht es zur GoFundMe Seite!

Besonders liegt Denner die Forschung an der chronischen und schmerzhaften Erkrankung Endometriose am Herzen, die eine von zehn Frauen betrifft. Auch sie selbst ist davon betroffen. Diese Erkrankung kann zu starken chronischen Schmerzen und Unfruchtbarkeit, sowie einer Vielzahl von anderen Beschwerden führen und ist ein Beispiel für Gendermedizin, da bislang nur symptomatische Behandlungen existieren. Denner verfolgte das Ziel, über langfristige Linderung hinaus ein Heilmittel zu entwickeln.

In Warschau bot sich Denner die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Netzwerken zu verbessern und von erfahrenen Persönlichkeiten zu lernen. Bei der Teilnahme an Vorträgen und Storytelling-Workshops sowie durch das Knüpfen europäischer Kontakte erhielt sie wertvolle Einblicke, die sie für ihre künftige berufliche Laufbahn nutzen kann.

Quelle: OTS, oe24