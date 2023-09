Wiener Trachtenfieber in Ottakring: Tradition trifft Feierlaune

Ein Wochenende voller Tradition und Feierlichkeiten kündigt sich in Wien an! Die Kaiser Wiesn im Prater und der Ottakringer Kirtag locken mit buntem Programm und regionalen Schmankerln. Zieht eure Dirndl und Lederhosen an und stürzt euch ins Getümmel!

Den Auftakt bildet die Kaiser Wiesn am Donnerstag. Mit dem traditionellen Bieranstich durch Bürgermeister Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Franz Prokop (beide SPÖ) am 22. September um 15 Uhr wird das Fest offiziell eröffnet. Doch das ist nur der Anfang eines Wochenendes, das mit jeder Menge Unterhaltung aufwartet.

Am Freitag geht es dann in Ottakring weiter. Der Kirtag, der nach einer pandemiebedingten Auszeit endlich wieder stattfinden kann, erwartet rund 100.000 Besucher in der Ottakringer Straße. Neben acht Fahrgeschäften sorgen zwölf Live-Bands für musikalische Unterhaltung.

Bürgermeister Michael Ludwig (Foto: Wiener Wiesenfest)

Wahnsinn tritt auf

Kulinarisch verwöhnen euch 23 Gastro-Stände mit regionalen Köstlichkeiten. Ein besonderes Highlight stellt der Auftritt der Kult-Band Wiener Wahnsinn dar, die sich um 19.30 Uhr die Ehre gibt – zum ersten Mal in Ottakring.

Auch abseits der Kirtagsmeile gibt es viel zu entdecken. Der Wiener Weinwandertag lädt am Wochenende zu vier Routen in vier Bezirken (Ottakring, Döbling, Floridsdorf und Liesing) ein.

Wer bereits vor dem Wochenende in Feierlaune ist, hat am Mittwoch die Möglichkeit, das Benefizkonzert der Volkshilfe in der Arena zu besuchen. Der Eintritt ist frei und der Beginn ist für 18.30 Uhr angesetzt.