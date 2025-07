Wiener Wohnen wirbt mit Arnautović-Charme für Gemeindebau

Wiener Wohnen nimmt einen möglichen Wechsel von Marko Arnautović zu Rapid zum Anlass für eine charmante Einladung. In einem Facebook-Post wird eine bestimmte Wohnhausanlage humorvoll ins Rampenlicht gerückt.

Mit einem augenzwinkernden Facebook-Post hat Wiener Wohnen die Aufmerksamkeit auf den Rudi-Edlinger-Hof gelenkt – und gleichzeitig eine prominente Einladung ausgesprochen: Marko Arnautović, der aktuell mit einem möglichen Wechsel zum SK Rapid Wien in Verbindung gebracht wird, solle doch gleich dort einziehen. „Vom Balkon direkt zum Ankick“, heißt es in dem Posting – dichter dran am Geschehen gehe es kaum.

Rudi-Edlinger-Hof

Die Wohnhausanlage im 14. Bezirk ist nach der Rapid-Legende Rudi Edlinger benannt. Wiener Wohnen greift diese Nähe zum Fußballklub geschickt auf und inszeniert die potenzielle Rückkehr des Fußballstars als Werbeaufhänger. Der Post verbindet Witz mit Wiener Charme und setzt auf die emotionale Bindung vieler Rapid-Fans zur Gemeindebaukultur.

Gleichzeitig wird subtil mitgeteilt: Im Rudi-Edlinger-Hof sind derzeit noch Wohnungen frei. Wer sich also selbst ein bisschen Rapid-Feeling sichern will, kann sich direkt bei der Wohnberatung vormerken. Arnautović hin oder her – das Angebot steht.