Wir sind stolz auf: Cedevita, das Getränk, das jede Jugo-Kindheit prägte (VIDEO)

Cedevita ist ein europaweit bekanntes und beliebtes Instant-Getränk vom Balkan. Es erfüllte von Anfang (1969) an die hohen Qualitätsstandards des Pharmaunternehmens Pliva und wurde zunächst nur in Apotheken verkauft…

Die lange Geschichte des super-beliebten Getränks reicht zurück bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das Unternehmen Cedevita nahm die Produktion von diätischen Handelsgütern 1929 auf, in einer Fabrik im Zagreber Stadtviertel Barongaj. Noch heute ist Barnogaj der Ort des Unternehmenssitzes. Cedevita war das erste Unternehmen seiner Art und eine Tochtergesellschaft der Schweizer Firma Dr. A. Wander. Diese war bekannt für ihr weltweit gefeiertes Instantgetränk Ovomaltine. Die Produkte von Cedevita erfüllten von Anfang an die hohen Qualitätskriterien der pharmazeutischen Industrie.

Das Getränk Cedevita, welches sich heute noch großer Beliebtheit erfreut, wurde erst 1969 erfunden. Es war ein Multivitamingranulat, welches 1970 schließlich zum ersten Mal en masse produziert wurde. Das gesunde Instant-Getränk vom Balkan wurde unter der Schirmherrschaft des Pharmaunternehmens Pliva entwickelt und daher zunächst ausschließlich in Apotheken in Glasverpackungen mitsamt Messbecher verkauft. In die Entwicklung von Cedevita flossen Erkenntnisse wissenschaftlicher Arbeiten und Forschungen bezüglich des Körperbedarfs von Vitaminen ein. Cedevita wurde aus 9 Vitaminen zusammengesetzt und die Formel für den Drink wurde stets an moderne wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst.

Die gesamte Produktion erfolgte auf einer einzigen Maschine, die jährlich zwanzig Tonnen Cedevita produzierte, genug um 260.000 Liter an Getränken machen. Bis 1980 wurde die Produktion auf zweitausend Tonnen ausgedehnt. Bis 1984 gab es nur Orangengeschmack, dann wurden auch Cedevita Zitrone und etwas später auch Cedevita Grapefruit auf den Markt gebracht.

Das Sortiment wurde zusätzlich durch Cedevita-Kids mit Aromen von Orange und Erdbeere erweitert, sowie durch Cedevita Light ohne Zucker, für Diabetiker und Menschen, die auch ihren Zuckerkonsum achten wollten.

Werbe-Hit

Cedevita prägte die Kindheit und Jugend fast aller Menschen der Region. Die Vermarktung wurde immer besser und die Marke bekam einen der ersten TV-Werbespots in Jugoslawien. In den legendären Cedevita TV-Spots aus den 80er und 90er Jahren sind berühmte Musiker und Sportler aufgetreten, und an die Cedevita-Jingles aus diesen Werbungen erinnert man sich noch heute. Bis 2003 war Cedevita nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt, aber seit diesem Jahr kann man das Lieblings-Getränk auch in Bars und Cafés genießen. Heute werden jährlich mehr als 9000 Tonnen Cedevita hergestellt und zwar entsprechend den strengen Lebensmittel-Standards. Dieses Instant-Getränk ist und bleibt ein absoluter Hit, vor allem bei jungen Menschen.

