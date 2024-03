Wissenschaftlerinnen aus Novi Sad entwickeln langlebigere Lithium-Ionen-Batterie

Ein Forschungsteam der Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik in Novi Sad, Serbien, widmet sich der Verbesserung von Lithium-Ionen-Batterien. Unter der Leitung von Dozentin Dr. Snezana Papovic arbeiten die Wissenschaftlerinnen an der Entwicklung neuer Materialien, die die Sicherheit und Lebensdauer dieser Batterien erhöhen könnten. Das Projekt mit dem Namen „SafeLi“ zielt darauf ab, die Effizienz und Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien zu verbessern, um sie für eine breitere industrielle Anwendung attraktiver zu machen.

Lithium-Ionen-Batterien sind ein wesentlicher Bestandteil vieler moderner Technologien, von Smartphones bis hin zu Elektroautos. Doch trotz ihrer weit verbreiteten Anwendung gibt es noch Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. Geringe Kapazität, Überhitzung und Entflammbarkeit sind nur einige der begrenzenden Faktoren, die eine langfristige Massenanwendung dieser Batterien behindern.

Ein Forschungsteam der Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik in Novi Sad, Serbien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Herausforderungen zu meistern. Unter der Leitung von Dozentin Dr. Snezana Papovic und mit den Teammitgliedern Doktorandin Dr. Jovana Panic, MSc Teona Teodora Borovic und MSc Nikolet Cako Baganj, arbeiten sie an der Untersuchung neuer Materialien, die die Leistung, Sicherheit und Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien verbessern können.

Das Projekt trägt den Titel „The new ionic additives for safer and durable electrolytes in lithium-ion batteries“ (Akronym SafeLi) und ist eines von zwei von der Fakultät im Rahmen des Aufrufs Promis 2023, Fonds für Wissenschaft der Republik Serbien, genehmigten Projekten. Mit einem Gesamtwert von fast 140.000 Euro konzentriert sich das SafeLi-Projekt auf die Entwicklung neuer, sicherer und kostengünstiger Additive für Elektrolyte, die die thermische Stabilität und Kapazität von Lithium-Ionen-Batterien verbessern werden.

Das langfristige Ziel des Projekts ist die Modifikation der Elektrolyte von Lithium-Ionen-Batterien, die das innovative Potenzial des SafeLi-Projekts in ein Produkt umsetzen würde, das für eine breite Anwendung im Industriesektor geeignet ist. Die Fakultät ist überzeugt, dass die Ergebnisse dieser Forschung zur Verbesserung des wissenschaftlichen Wissens und technologischen Innovationen beitragen werden.

Dr. Snezana Papovic, die Projektleiterin, ist neben zahlreichen Auszeichnungen für ihre Wissenschaft auch eine der Stipendiatinnen für „Frauen in der Wissenschaft“ im Jahr 2022. Ihre Arbeit und die ihrer Kolleginnen könnten einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Lithium-Ionen-Technologie leisten und damit einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und effizienteren Energiezukunft darstellen.