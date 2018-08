Wochenende bringt Mega-Abkühlung!

Nach wochenlanger Tropenhitze erwartet uns Ende dieser Woche die lang ersehnte Abkühlung. Die Temperaturen sinken nämlich fast um die Hälfte.

Während Österreich am Montag noch mit 33 Grad Celsius in die Woche startet, erwartet uns am Wochenende eine heftige Kaltfront. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erreichen uns am Freitag die ersten Schauer und die darauffolgenden Tage kühlt es wesentlich ab. Ab Samstag ist außerdem auch mit kräftigen Gewittern zu rechnen. Sonntagfrüh werden die Temperaturen dann nur noch bei 13 Grad liegen und auch während des Tages nicht über 20 Grad ansteigen.

Für alle die trotz der Hitzewelle noch nicht genug vom Sommer haben, gibt es gute Nachrichten. Nächste Woche pendelt sich das Wetter wieder ein und es erwarten uns angenehme Temperaturen von 25 Grad.