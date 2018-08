Neuer Rekord für Novak Đoković

Tennis-Star Novak Đoković schlägt Roger Federer im Finale von Cincinnati und stellt damit einen neuen Rekord auf.

Der 31-Jährige ist der erste Spieler, dem es gelang, jedes der neun Masters-Turniere zu gewinnen. Im Finale schlug er den Schweizer Roger Federer.

Wimbledonsieger Novak Đoković gelang ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere. Zum ersten Mal gewann er das Masters-Tennis-Turnier in Cincinnati und ist damit der erste Spieler der Geschichte, der jedes der neun ATP-Masters-Turniere für sich entscheiden konnte.

Am Sonntag schlug der Serbe im Finale den Weltranglisten-Zweiten Roger Federer – und das in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4. Für Nole handelte es sich dabei um den ersten Sieg im sechsten Endspiel bei dem mit 6,3 Millionen Dollar dotierten Turnier in Ohio (USA).