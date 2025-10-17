Wohnblock-Explosion in Balkan reißt Fassade weg: Drei Tote, 13 Verletzte

In Bukarest kam es zu einem verheerenden Unglück, als eine gewaltige Explosion einen Wohnblock im Sektor 5 erschütterte. Die Detonation am Freitagvormittag hinterließ massive Zerstörungen, wobei die fünfte und sechste Etage vollständig demoliert wurden. Das Gebäude ist aktuell einsturzgefährdet.

Aufgrund der kritischen Situation mussten sämtliche Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Die Behörden arbeiten derzeit an der Bereitstellung von Notunterkünften für die Evakuierten. Rumänische Medienberichte schildern, wie die Wucht der Explosion ein enormes Loch in die Fassade riss und Teile der Außenmauer zum Einsturz brachte. Auch benachbarte Gebäude erlitten Beschädigungen.

Tragische Opferbilanz

Die Einsatzkräfte entdeckten zunächst zwei Todesopfer in den Trümmern. Nach stundenlanger Suche bargen sie eine weitere Person – eine 24-jährige schwangere Frau – ohne Lebenszeichen aus dem Schutt.

Insgesamt wurden bei dem Unglück 13 weitere Menschen verletzt.