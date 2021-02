Wohnung in Flammen: Frau wirft ihre Kinder aus dem 3.Stock (VIDEO)

Eine Wohnung, die sich im dritten Stock befindet, stand in Flammen und der Fluchtweg durch das Treppenhaus ist versperrt. Eine Frau und ihre vier Kinder sind gefangen und ein dichter schwarzer Rauch quilt aus dem Fenster. Damit sie ihre vier Kinder rettet, entschließt sich die Frau zu einem verzweifelten und riskanten Schritt.

Eine katastrophale Situation hat sich in der Innenstadt von Istanbul ereignet: In ein paar Minuten muss die Frau eine der wesentlichsten Entscheidungen ihres Lebens treffen: Ist sie bereit ihre vier Kinder zehn Meter in die Tiefe zu werfen? Unten vor dem Wohngebäude versammelten sich Personen. Die Menschen rufen der Frau zu, dass sie Kinder hinunterwerfen soll. Andere hingegen schreien sie an, es nicht zu tun. Die dramatische Situation filmen viele Augenzeugen. “Wir haben ein paar Decken zusammengebunden und ausgebreitet. Dann hat sie angefangen ihre Kinder runterzuwerfen. Gott sei Dank ist niemand gestorben. So konnten wir 4 Kinder retten”, erzählt ein Zeuge.

Auch ein weiterer Zeuge half mit: “Wer selbst Kinder hat, weiß, wie sehr einen so etwas mitnimmt. Die Verzweiflung vor Ort war wirklich groß. Eines der Kinder hat sich nicht getraut zu springen und war kurz davor in Ohnmacht zu fallen”, sagt der Retter.

Die Retter binden viele Decken zusammen und der Plan ging auf: Alle Kinder blieben bei dem Sturz unverletzt. Sogar deren Mutter und eine weitere Person werden gerettet. Die Flammen, das in einem elektrischen Schaltkasten ausgebrochen war, konnte gelöscht werden.

Auf der nächsten Seite könnt ihre euch das Video ansehen!