Wrestling-Legende Hulk Hogan stirbt mit 71 Jahren

Die Wrestling-Welt trauert: Hulk Hogan, der Mann, der den Ringkampf revolutionierte und zu einem weltweiten Massenphänomen machte, ist im Alter von 71 Jahren verstorben.

Wie US-Medien übereinstimmend berichten, erlitt die Wrestling-Legende am frühen Donnerstagmorgen einen Herzstillstand in seinem Haus in Clearwater, Florida. Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert, doch jede Hilfe kam zu spät. Der Tod des WWE-Superstars wurde noch vor Ort festgestellt.

Erst kürzlich hatte Hogans Ehefrau Sky Spekulationen über einen kritischen Gesundheitszustand ihres Mannes zurückgewiesen und betont, sein Herz sei „stark“, während er sich von mehreren Eingriffen erhole. Im vergangenen Monat kursierten Gerüchte, der Wrestler liege „im Sterben“. Damals hieß es jedoch aus seinem Umfeld, er kämpfe lediglich mit den Folgen einer Halsoperation, der er sich im Mai unterzogen hatte.

Wrestling-Revolution

Hogan, mit bürgerlichem Namen Terry Gene Bollea, prägte über Jahrzehnte hinweg den Wrestling-Sport wie kaum ein anderer. Mit seiner markanten Erscheinung, dem ikonischen „Hulkamania“-Schlachtruf und seiner charismatischen Ausstrahlung wurde er in den 1980er- und 1990er-Jahren zum Gesicht der WWE und zum weltweiten Star. Für Millionen von Fans war er nicht nur ein Showman, sondern ein Held im Ring.

Der charismatische Showman revolutionierte das professionelle Wrestling und machte es zum Familienereignis. Vor Hogans Aufstieg fristete der Sport ein Nischendasein mit begrenzter Anhängerschaft. Seine theatralischen Auftritte im Ring begeisterten jedoch sowohl Kinder als auch Erwachsene und katapultierten die Sportart in neue Dimensionen.

1996 vollzog Hulk eine spektakuläre Wandlung vom gefeierten Publikumsliebling zum verhassten Bösewicht, indem er die berüchtigte Gruppierung NWO – New World Order – ins Leben rief und sich in „Hollywood Hulk Hogan“ verwandelte. Dieser Imagewechsel verhalf ihm und dem Wrestling zu noch größerer Popularität.

Hulk wurde 2005 in die prestigeträchtige WWE Hall of Fame (Ruhmeshalle des Wrestling-Unterhaltungsunternehmens WWE) aufgenommen. Zehn Jahre später folgte jedoch der Ausschluss nach einem Skandal um rassistische Äußerungen, die während einer heimlich aufgezeichneten intimen Begegnung gefallen waren. Das Portal Gawker veröffentlichte den Mitschnitt, woraufhin Hogan rechtliche Schritte einleitete und den Prozess für sich entschied. 2020 erfolgte seine Rehabilitation mit der erneuten Aufnahme in die Ruhmeshalle, diesmal als Mitglied der NWO.

Hollywood-Karriere

Neben seiner Wrestling-Karriere feierte Hogan auch beachtliche Erfolge in Hollywood. Sein Filmdebüt gab er 1982 in „Rocky III“ als imposante Figur Thunderlips. Es folgten Hauptrollen in Streifen wie „No Holds Barred“, „Suburban Commando“ und „Mr. Nanny“.

Einem breiteren Publikum wurde er zudem durch die populäre VH1-Reality-Show (Fernsehsender für Musikunterhaltung) „Hogan Knows Best“ bekannt, in der er gemeinsam mit seiner damaligen Familie – Ehefrau Linda sowie den Kindern Nick und Brooke – auftrat.

Sein Einfluss reichte weit über das Wrestling hinaus – auch in Film, Fernsehen und Popkultur hinterließ er bleibende Spuren. Trotz Höhen und Tiefen in seinem Leben und seiner Karriere bleibt Hulk Hogan eine Ikone, die Generationen von Wrestling-Fans geprägt hat.

Die Wrestling-Gemeinschaft verliert mit ihm nicht nur einen ihrer größten Stars, sondern auch ein Stück Geschichte. Hulk Hogan wird unvergessen bleiben.