Wunderschöne Lara Horvat zum Model des Jahres 2021 in Europa gekürt

Die 21-jährige Lara Horvat aus Zagreb wurde von der Experten-Jury und der Direktion der Miss-Wahlen zum besten Model des Jahres 2021 in Europa gekürt.

Lara hat sich in einer Konkurrenz von 24.600 registrierten Mädchen aus ganz Europa direkt unter die 100 schönsten platziert. Nach drei Casting-Runden wurden schließlich 20 Finalistinnen ausgewählt, darunter Lara. Nach dem Abschlussabend wurde der größte Titel, Model des Jahres 2021 in Europa, von der schönen Frau aus Zagreb gewonnen. Im Alter von 21 Jahren hat es Lara geschafft, sich den Traum, den viele Mädchen haben, zu erfüllen. Gerade in diesen Tagen hat sie Dreharbeiten für 10 weltberühmte Cover sowie 80 Billboards abgeschlossen. Ihr Abbild wird nun europaweit zu sehen sein.

In diesem Jahr wird Lara voraussichtlich zu den Filmfestspielen von Cannes und nächstes Jahr zu den Filmfestspielen von Venedig gehen, wo sie als Special-Guest den Charme des roten Teppichs spüren wird. Ebenfalls Ende Oktober eröffnet Lara eine Modenschau bei der Versace Fashion Show in Mailand, auf Einladung von Ilian Rachov, dem Chefdesigner von Versace. Darüber hinaus erwartet sie, Verträge für 3 Weltmarken zu unterzeichnen, für die sie 2021 das Testimonial sein wird.

Lara Horvat (FOTO: zVg.)

Fokus auf Studium

Lara studiert Betriebswirtschaft und Finanzen, spricht Englisch und Deutsch und perfektioniert zwei weitere Fremdsprachen. In ihrer Freizeit liest sie gerne, trainiert und verbringt gern Zeit mit Familie und Freunden. Für ihr perfektes Äußeres denkt sie, dass die Genetik verantwortlich ist, aber natürlich auch regelmäßiges Training und die richtige Ernährung. Sie trainierte seit sieben Jahren auch Volleyball und liebt Sport. Lara erzählte, dass ihr das Gefühl des “besten Models des Jahres in Europa 2021” sehr gefällt und sie sich geehrt fühlt. Sie möchte sich auch auf das Studium konzentrieren und an sich selbst arbeiten, weil sie glaubt, dass es nicht ausreicht, nur schön zu sein. Sie möchte auch schlau sein.

