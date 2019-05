„YouTube Academy“: Hier lernst du wie du ein Social-Media-Star wirst!

Teile diesen Beitrag:







Content kreieren, Videos drehen und ins Netz stellen, das steht auf dem Lehrplan des ungewöhnlichen Ferien Camps. Die Kurse erfreuen sich bereits zum Start an vielen Interessenten.

Bibi, Dagi und die Lochis – das sind die Vorbilder der heutigen Jugend, doch wie wird man zum YouTube-Sternchen? Das zeigt jetzt „computercamp“ in Form eines Ferienlagers für Jugendliche. Eine Woche lang können Teilnehmer zwischen 10 und 17 Jahren in Lackenhof (NÖ) oder in Wald am Arlberg (Vbg,) die Kurse besuchen.

Der Lehrplan setzt sich zusammen aus Analysen bekannter YouTuber, dem Ideensammeln für eigene Videos, aber auch Kameraführung, Ton und Belichtung werden beigebracht. Die anschließend fertiggestellten Videos können dann auf der Plattform veröffentlicht werden.

Kostenpunkt für das Youtube-Camp sind 550 Euro inklusive Vollpansion. Die Kurse finden heuer im Juli und August statt, wobei die Anfrage bereits sehr hoch ist.