YouTuberin zündet Joint mit Asche ihres Vaters an

Die amerikanische YouTuberin Rosanna Pansino hat ihrem verstorbenen Vater auf eine einzigartige Weise geehrt, indem sie einen ungewöhnlichen letzten Wunsch von ihm erfüllte. In der Debütfolge ihres neuen Podcasts zündete Pansino einen Joint an, dessen Marihuana aus einer Pflanze stammte, die in einem Topf mit der Asche ihres Vaters gewachsen war. Diese außergewöhnliche Geste war der letzte Wunsch ihres im Alter von 39 Jahren verstorbenen Vaters, der vor fünf Jahren an Leukämie erlag.

Bevor er starb, teilte Pansinos Vater seiner Familie mit, dass er nach seinem Tod als Marihuana-Pflanze weiterleben möchte. Pansino sprach offen darüber, wie wichtig es ihr war, dieses Versprechen zu erfüllen. „Wir haben meinen Vater vor fünf Jahren an Leukämie verloren. Sein letzter Wunsch war es, als Cannabis-Pflanze geraucht zu werden“, berichtete sie auf ihrem Instagram-Account.

Familie und Community stehen hinter der Entscheidung

Pansino gestand, dass ihre Mutter zunächst skeptisch gegenüber diesem Wunsch war, besorgt über die öffentliche Reaktion. Doch nach reiflicher Überlegung entschieden die beiden, dass es der richtige Zeitpunkt sei, den letzten Wunsch ihres Vaters zu erfüllen. In ihrem Podcast schildert Pansino: „Irgendwann dachten wir einfach, dass es der richtige Zeitpunkt ist.“

Neben der ungewöhnlichen Ehrung ihres Vaters adressierte Pansino in der Podcast-Episode auch die Themen Trauer und Verlust. Hierbei führte sie ein Gespräch mit David Kessler, einem anerkannten Experten für Trauer- und Verlustberatung. Pansino teilte ihre eigenen Erfahrungen mit: „Die Trauer begleitet mich immer – es fühlt sich an, als wäre sie für immer mit mir verbunden.“

Die Reaktionen aus ihrer Community waren überwältigend positiv. Viele Fans erinnern sich respektvoll an ihren Vater, der in ihren Videos unter dem Spitznamen „Papa Pizza“ bekannt war. „Papa Pizza wirkte in deinen Videos wie der niedlichste und beste Vater der Welt“, kommentierte ein User.