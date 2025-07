Zauberstab gezückt: So sieht der neue Harry Potter aus! (FOTO)

Hogwarts öffnet erneut seine Tore: HBO zeigt den neuen Harry-Potter-Darsteller Dominic McLaughlin erstmals in Gryffindor-Uniform und kündigt eine zehnjährige Produktionsphase an.

HBO hat mit der Produktion der neuen Harry-Potter-TV-Serie begonnen und präsentierte nun ein erstes Bild des Hauptdarstellers Dominic McLaughlin in der ikonischen Schuluniform. Auf dem veröffentlichten Foto lächelt der junge Schauspieler in die Kamera, gekleidet in den charakteristischen Umhang mit Krawatte und Pullover in den rot-goldenen Farben des Hogwarts-Hauses Gryffindor. Laut BBC-Informationen ist für die Umsetzung der mehrteiligen Serie ein Produktionszeitraum von etwa zehn Jahren vorgesehen.

Die Dreharbeiten finden in den Warner Bros. Studios Leavesden in Großbritannien statt, wobei die Erstausstrahlung für 2027 angesetzt ist. Jede Staffel soll dabei eine originalgetreue Adaption eines der sieben Romane von J.K. Rowling werden, die selbst als ausführende Produzentin mitwirkt.

Neue Besetzung

Die Hauptrollen werden neben McLaughlin als Harry Potter von Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley verkörpert. Dem vorausgegangen war ein großangelegter Castingaufruf im September des Vorjahres, auf den sich rund 32.000 Kinder beworben hatten.

Mit dem Produktionsstart gab HBO weitere Besetzungen bekannt: Unter anderem wurden Louise Brealey, bekannt aus „Sherlock“, für die Rolle der Rolanda Hooch und „Game Of Thrones“-Darsteller Anton Lesser als Garrick Ollivander verpflichtet.

Serienformat ermöglicht werktreue Umsetzung

Im Gegensatz zur ursprünglichen Filmreihe, die aus dramaturgischen Gründen viele Handlungsstränge kürzen musste, setzt HBO beim neuen Format auf eine besonders werkgetreue Adaption der Romane. Showrunnerin Francesca Gardiner erklärte in einem Statement, dass das Serienformat „größere kreative Freiheiten bei der Charakterzeichnung und der Ausarbeitung von Hogwarts als Schauplatz“ ermöglicht.

⇢ Fix: Dreiersenat statt Minister soll Weisungen erteilen



„Die längere Laufzeit pro Staffel erlaubt es uns, auch komplexe Themen und Nebenhandlungen aus den Büchern zu integrieren, die in den Filmen oft zu kurz kamen“, so Gardiner. Autorin J.K. Rowling ist als Produzentin eng in den kreativen Prozess eingebunden und hat laut eigenen Angaben die ersten beiden Episoden bereits abgenommen. Die Zusammenarbeit mit dem Autorenteam beschreibt sie als „sehr positiv“.

Potter-Phänomen

Nach den erfolgreichen Kinofilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 erschienen, handelt es sich um die zweite Verfilmung der Romanreihe. Der erste Band „Harry Potter und der Stein der Weisen“ wurde 1997 veröffentlicht.

Mit über 600 Millionen verkauften Exemplaren in zahlreichen Sprachen gilt „Harry Potter“ als die erfolgreichste Buchreihe weltweit.