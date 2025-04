Zeugungsdatum soll entscheiden, ob wir dick oder dünn sind!

Die Zeugungsperiode beeinflusst laut einer aktuellen Untersuchung die Aktivität brauner Fettzellen im menschlichen Körper. Bei Konzeption in der kalten Jahreszeit entwickeln Menschen aktivere Fettzellen und einen schlankeren Körperbau.

Die wissenschaftliche Erkenntnis, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Nature Metabolism, könnte einen Erklärungsansatz für den Zusammenhang zwischen Zeugungszeitpunkt und Übergewichtsrisiko liefern. Die Forschungsarbeit stammt von einem Team um den Molekularbiologen Takeshi Yoneshiro der Universität Tokio.

Für ihre Untersuchung rekrutierten die Wissenschaftler 400 junge japanische Männer mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren. Die Testpersonen wurden entsprechend ihrer Konzeption in zwei Kategorien eingeteilt: Personen mit Zeugung während der warmen Monate (16. April bis 16. Oktober) sowie Personen mit Zeugung in der kalten Jahreszeit (17. Oktober bis 15. April). Nach zweistündiger Kälteexposition bei 19 Grad Celsius erfolgte die Messung der Aktivität brauner Fettzellen mittels kombinierter PET- und CT-Bildgebung.

Funktion brauner Fettzellen

Die braunen Fettzellen des Körpers werden bei niedrigen Temperaturen aktiv und unterstützen die Temperaturregulation, indem sie Nahrungsbestandteile verbrennen und die entstehende Energie in Wärmeform abgeben. Eine erhöhte Aktivität dieser speziellen Zellen wirkt protektiv gegen Adipositas und metabolische Erkrankungen. Die Studienergebnisse zeigten, dass bei 87 Prozent der in der kühleren Jahreszeit gezeugten Teilnehmer eine ausgeprägte Aktivierung brauner Fettzellen nachweisbar war, während dies nur bei 66 Prozent der Probanden mit Zeugung in wärmeren Perioden der Fall war.

Zur Überprüfung der Übertragbarkeit dieser Resultate weiteten die Forscher ihre Studie auf 300 zusätzliche Freiwillige aus, darunter sowohl Männer als auch Frauen zwischen 20 und 78 Jahren. Auch in diesem erweiterten Teilnehmerkreis bestätigte sich die Korrelation zwischen Zeugungszeitraum und brauner Fettzellaktivität. Probanden mit Konzeption während der kälteren Monate wiesen durchschnittlich einen niedrigeren Body-Mass-Index, geringeren Körperfettanteil und einen schlankeren Taillenumfang auf.

Temperaturfaktoren

Weiterführende Datenauswertungen ergaben, dass insbesondere niedrigere Umgebungstemperaturen sowie größere tägliche Temperaturschwankungen vor der Empfängnis als entscheidende Faktoren für die spätere Aktivität der braunen Fettzellen identifiziert werden konnten. Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Sonnenscheindauer oder Tageslichtlänge zeigten hingegen keine signifikanten Effekte.

Auch die Temperaturverhältnisse während der Schwangerschaft selbst erwiesen sich als nicht relevant für diesen Zusammenhang.