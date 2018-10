Zlatan Ibrahimović überrascht gerettete Buben aus Thailand (VIDEO)

Mit dieser Geste haben die jungen Fußballer aus Thailand nicht gerechnet: Während der Ellen DeGeneres Show tauchte plötzlich ihr Idol im Studio auf.

Der schwedische Fußballer Zlatan Ibrahimović hat die aus einer thailändischen Höhle geretteten Fußballer in der Ellen DeGeneres überrascht. Er tauchte plötzlich im Fernsehstudio auf und versetzte die Burschen in Freudentaumel. Während die Moderatorin Ellen DeGeneres mit den Kindern über ihre Rettung aus der Höhle sprach, warf sie die Frage ein, ob sie denn Zlatan kennen würden.

Der 37-Jährige betrat das Studio im Trikot seines Vereins in den USA LA Galaxy. „Ich dachte ich sei mutig, doch diese Kinder sind um so viel mutiger als ich. Sie haben Teamgeist, Geduld und den Glauben an andere gezeigt. Es ist wahrscheinlich das beste Team der Welt“, sagte Ibrahimović als er sich zu den Burschen auf die Couch setzte.

Die elf bis 17 Jahre alten Spieler des Vereins „Wildschweine“ freuten sich sichtlich über den Besuch des Fußballstars. Er lud die Mannschaft zu einem Spiel von LA Galaxy ein. Die Kinder waren im Juni nach dem Training bei einem Ausflug in eine Höhle von Wassermassen überwältigt worden. Nach 17 Tagen konnte die Mannschaft gerettet werden, schreibt „Spiegel“.