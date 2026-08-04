Zoll stoppt 16 Tonnen gefälschte Energydrinks aus Afghanistan

62.000 Dosen, täuschend echt – und doch gefälscht: Der deutsche Zoll stoppte eine Lieferung, die es in sich hatte.

Im Rahmen einer Kontrolle wurden mehr als 62.000 gefälschte Energydrink-Dosen sichergestellt. Entdeckt wurden die Getränke bereits Mitte Juli.

Zoll greift ein

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, waren die Dosen in Farbe und Aufmachung so gestaltet, dass sie etablierten Marken zum Verwechseln ähnelten. Den Angaben des Zolls zufolge stammen die Produkte aus Afghanistan und waren ursprünglich für den französischen Markt bestimmt.

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Bei der Lieferung handelte es sich um insgesamt rund 15.000 Liter Energydrink mit einem Gesamtgewicht von 16,3 Tonnen. Der Warenwert der Sendung wurde auf rund hunderttausend Euro beziffert.

Die betroffenen Markeninhaber haben dem Zoll zufolge die Vernichtung der gefälschten Produkte beantragt.