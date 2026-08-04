Darmparasit tötet zwei Menschen – 6.700 Infizierte in den USA

Ein Darmparasit breitet sich quer durch die USA aus – nun fordert der Ausbruch in Michigan erstmals Todesopfer.

Im US-Bundesstaat Michigan sind im Zusammenhang mit dem aktuellen Cyclosporiasis-Ausbruch erstmals zwei Todesfälle zu verzeichnen. Bei beiden Verstorbenen lagen den Behörden zufolge schwerwiegende Vorerkrankungen vor. Das Gesundheitsministerium des Bundesstaates erklärte, dass die Infektion mit dem Parasiten Cyclospora sowie die dadurch hervorgerufene Dehydration die bereits bestehenden Leiden möglicherweise verschlimmert hätten.

Das Ausmaß des Ausbruchs in Michigan ist außergewöhnlich: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Michigan werden in dem Bundesstaat üblicherweise rund 50 Cyclosporiasis-Fälle pro Jahr registriert, während im Rahmen des aktuellen Ausbruchs bereits über 1.000 Fälle gemeldet wurden.

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Gleichzeitig stellte die Behörde klar, dass Cyclosporiasis im Allgemeinen nicht als lebensbedrohlich einzustufen sei und Todesfälle in den Vereinigten Staaten zu den Ausnahmen zählten.

Weite Verbreitung

Dennoch hat sich der Parasit in den vergangenen Wochen weit verbreitet und für eine erhebliche Zahl an Erkrankungen gesorgt. Den aktuellen Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge wurden zwischen Anfang Mai und Ende Juli insgesamt 6.707 bestätigte Infektionen erfasst. 423 Betroffene mussten stationär behandelt werden, Meldungen gingen aus nahezu sämtlichen US-Bundesstaaten ein.

Ungeklärte Herkunft

Die genaue Herkunft des Parasiten ist bislang ungeklärt. Die US-Lebensmittelbehörde FDA sieht in vorgeschnittenem Eisbergsalat eines mexikanischen Lieferanten eine mögliche Infektionsquelle, ohne dass bisher ein eindeutiger Nachweis erbracht werden konnte. Eine Probe des Unternehmens Taylor Farms aus Mexiko war zunächst positiv auf Cyclospora getestet worden.

Das Unternehmen teilte später mit, das Ergebnis habe sich als falsch positiv herausgestellt, und die FDA habe sich dafür entschuldigt. Ungeachtet dessen führen die Rückverfolgungsuntersuchungen der Behörde weiterhin zu geschnittenem Eisbergsalat dieses Unternehmens als möglicher Ursache des Ausbruchs. Die FDA kündigte an, die Ermittlungen fortzuführen und dafür Sorge zu tragen, dass betroffene Produkte aus dem Handel entfernt werden.

Wie die CDC mitteilt, erfolgt eine Übertragung von Cyclospora in der Regel nicht auf direktem Weg zwischen Menschen. Stattdessen gelangt der Erreger über Lebensmittel oder Wasser in den menschlichen Organismus, sofern diese mit Fäkalien kontaminiert wurden. Der Parasit siedelt sich im Dünndarm an und kann wässrigen, häufigen und mitunter heftigen Durchfall auslösen.

Ausbrüche von Cyclosporiasis treten erfahrungsgemäß vor allem in den Sommermonaten auf.