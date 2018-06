SEX ON THE BEACH

ZRĆE: Junges Pärchen hat Sex am Strand und erntet dafür Applaus (VIDEO)

Am Strand Zrće ging das Paar seiner Lust am helllichten Tag nach und selbst der große Applaus der Zuseher konnte sie von ihrem Treiben nicht abhalten.

„Der Strand war extrem gut besucht. Auf einmal sind alle aufgestanden und zückten ihre Handys und Fotoapparate. Ein junger Mann und eine Frau machten auf einer zwei Meter großen aufblasbaren Ente, rund 50 Meter vom Ufer entfernt, Liebe. Die Menschen rundherum feuerten sie an und applaudierten, was das Paar anscheinend zusätzlich motivierte“, so einer der Augenzeugen.

Lesen Sie auch: Slowene nach Sprung in Drina nicht aufgetaucht-Suche bisher erfolglos Der junge Slowenen wird noch immer in der Drina gesucht, sein Verschwinden ist noch immer unklar.

Das Liebesspiel so mindestens eine halbe Stunde lang gedauert haben. Um sich nach dem Akt zu erfrischen, sprangen sie ins Wasser. Allerdings trieb der Wind die aufblasbare Ente davon, weshalb ihnen nichts anderes übrigblieb, als nackt zum Ufer zu schwimmen.

Das Video findet ihr auf der zweiten Seite!