Zu heftig? Wegen neuem „Joker“-Film verlassen Zuschauer vorzeitig die Kinosäle! (VIDEO)

Lange mussten wir uns gedulden, doch am Mittwoch, den 9. Oktober ist es dann endlich auch bei uns soweit. Der neue „Joker“ kommt in die österreichischen Kinos. Die Frage ist nur, ob die hiesigen Zuseher eine dickere Haut beweisen, als jene in anderen Teilen der Welt.

Kritikern zufolge soll Joaquin Phoenix in seiner Rolle als „Batman“-Bösewicht brillieren und zwar dermaßen, dass in den USA, wo der Film bereits ausgestrahlt wird, zahlreiche Zuseher die Kinosäle verlassen mussten. Er habe nämlich einige von ihnen nachhaltig verstört und Sicherheitsdiskussionen ausgelöst.

Auf Twitter häufen sich die Erfahrungsberichte verstörter Zuseher, die sich den Film nicht bis zum Schluss ansehen konnten. Der Grund sind die dramatischen und gewaltgeladenen Szenen, die nichts für schwache Nerven sind.

Auf der nächsten Seite geht es zum offiziellen Trailer…Nichts für schwache Nerven!