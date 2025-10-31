Zuckermonster auf Einkaufstour: Was Österreicher für Halloween kaufen

Süßes, Kürbisse und Partyzubehör: Der Online-Händler Gurkerl verzeichnet markante Veränderungen im Kaufverhalten seiner Kunden kurz vor dem gruseligen Feiertag.

Mit dem nahenden Halloween zeigt sich ein deutlicher Wandel im Einkaufsverhalten der Kunden des Online-Händlers Gurkerl. Eine aktuelle Auswertung der Verkaufszahlen offenbart nicht nur die beliebtesten Produkte der diesjährigen Halloween-Saison, sondern auch neue Trends im Vergleich zum Vorjahr. In den letzten Wochen vor dem 31. Oktober verzeichnet der Online-Supermarkt einen markanten Anstieg bei Bestellungen von Süßwaren, Kürbissen und Artikeln für Feiern.

Die Nachfrage nach Süßigkeiten übertrifft in der Halloween-Woche und der Woche davor den Oktober-Durchschnitt um etwa 20 Prozent. Aktuell entscheidet sich rund ein Viertel aller Kunden für süße Produkte. Zu den Verkaufsschlagern 2025 zählen Küfferle Geisterschirmchen Milch, Manner Haselnuss-Schnitten sowie Weiss Vollmilch-Herzen, -Sterne und -Brezeln.

Ebenfalls stark nachgefragt werden Milka Nussini 5er, Maltesers Classic Maxi, Trolli Sour Strawbies und die Schokokugeln „Petrifying Pumpkins“ von Marks & Spencer. Die Bestsellerliste komplettieren Smarties Mini Schokolinsen in Schachteln, Kinder Schokolade und Küfferle Schokoschirmchen Kürbis. Bemerkenswert ist der Trend zu kleinformatigen Verpackungen und Halloween-Sonderausgaben – perfekt zum Verteilen und mit Verpackungsdesigns, die bereits für gruselige Atmosphäre sorgen.

Kürbis-Boom

Der Kürbisverkauf demonstriert ebenfalls einen eindeutigen Halloween-Effekt: Die Verkaufszahlen stiegen im Oktober um 43 Prozent gegenüber dem September. Derzeit finden sich besonders häufig Hokkaido-, Halloween- und Zierkürbisse in den Einkaufswägen. Während im September noch Kürbisse für kulinarische Zwecke dominierten, steht im Oktober der klassische Schnitzkürbis im Vordergrund.

Neben Süßigkeiten erfreuen sich auch Party-Snacks und Getränke wachsender Beliebtheit. Besonders gefragt sind in diesem Jahr Salzstangen, die Halloween-Fledermäuse von Soletti, traditionelle Kartoffelchips, Linsenchips sowie die Cheesy Bat Fangs von Marks & Spencer. Bei den Getränken führen Coca-Cola Zero, prickelndes Mineralwasser, Apfelsaft und Red Bull die Verkaufsstatistik an.

Familiäres Gruselfest

Die Bestellungen von Red Bull nahmen im Vergleich zu den zwei Wochen vor Halloween 2024 um etwa 20 Prozent zu – ein Indikator dafür, dass viele das günstig auf einen Freitag fallende Halloween-Wochenende für Feierlichkeiten nutzen.

In Österreich entwickelt sich Halloween zunehmend zu einem Familienereignis: Die Nachfrage nach Back- und Küchenzubehör sowie herbstlicher Dekoration stieg um 15 Prozent im Vergleich zum Oktober-Durchschnitt. Zahlreiche Kund:innen nutzen das Halloween-Wochenende für gemeinsames Backen, Dekorieren oder die Zubereitung kleiner Halloween-Leckerbissen.

