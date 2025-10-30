Zu Halloween in Wien: Diese Events dürft ihr nicht verpassen

Von Kürbiskunst bis Techno-Rave, von Sarg-Probeliegen bis Gayloween-Party: Wien verwandelt sich zum Halloween-Fest in ein Paradies für Gruselfans jeden Alters.

Halloween hat sich in Wien längst als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender etabliert. Was einst als keltisches Samhain (keltisches Totenfest) begann und heute weltweit zelebriert wird, sorgt auch in der österreichischen Hauptstadt für ein vielfältiges Angebot an Feierlichkeiten.

Den Auftakt bildet der Halloween-Lauf, der bereits am 30. Oktober im Wiener Prater stattfindet. Die Teilnehmer können ab 15.30 Uhr auf einer gespenstisch dekorierten Strecke ihre Runden drehen. Startpunkt ist der Antifaschismusplatz, wo sowohl Erwachsene als auch Kinder an verschiedenen Laufwettbewerben teilnehmen können. Obwohl die Anmeldefrist bereits abgelaufen ist, lockt abseits der Laufstrecke noch der „Best Costume Award“, bei dem die kreativste Verkleidung prämiert wird.

Der Markt in Wien-Floridsdorf verwandelt sich am Freitag in ein Zentrum des Gruselvergnügens. Zwischen 14 und 19 Uhr entsteht hier eine schaurige Atmosphäre für Besucher jeden Alters. Besonders Mutige ab zwölf Jahren können den Gruselmarktkeller erkunden, während für die übrigen Gäste Aktivitäten wie Kürbisgestalten oder die Herstellung von Spinnen-Monster-Schleckern auf dem Programm stehen.

Gruselige Attraktionen

Im Wiener Prater, der mit seinen Geisterbahnen ohnehin ganzjährig für Gänsehautmomente sorgt, steigt am 31. Oktober ab 18.30 Uhr eine imposante Halloween-Parade. In der Nacht der Geister verspricht der Vergnügungspark ein noch intensiveres Erlebnis als sonst.

Auch der Wiener Zentralfriedhof öffnet seine Pforten für Halloween-Enthusiasten. In Halle 2 (Tor 2) erwarten die Besucher zwischen 16 und 20 Uhr interaktive Stationen und eine spannende Rätselrallye für Familien. Zu den besonderen Attraktionen zählt das Sarg-Probeliegen sowie weitere unheimliche Überraschungen. Der Eintritt erfolgt gegen eine freiwillige Spende, die dem Momo Kinderpalliativzentrum zugutekommt.

Nächtliche Partys

Die Ottakringer Brauerei wird am Freitag ab 21 Uhr zum Schauplatz des Halloween-Raves „Kein Sonntag ohne Techno“. Unter dem Motto „Welcome to the (G)Raveyard“ können Nachtschwärmer auf vier Tanzflächen feiern. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht, und Interessierte sollten sich beeilen – die Tickets sind begrenzt.

Im Wiener WUK veranstaltet der Titti Queer Club seine traditionelle Gayloween-Party. Vor dem eigentlichen Clubbing sorgen Comedy-Einlagen des Queer Comedy Kollektivs, eine große Dragshow, ein Kostümwettbewerb sowie ein Styling Corner für Unterhaltung. Die Veranstaltung steht unter dem inklusiven Motto: All genders are welcome – just be nice.

Die breite Palette an Veranstaltungen verdeutlicht, wie Halloween in Wien zu einem fröhlichen und einladenden Fest avanciert ist, das für jede Altersgruppe und jeden Geschmack passende Angebote bereithält.