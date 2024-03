Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen eine Gruppe von neun Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren eingeleitet, die in einen Vorfall von sexuellem Missbrauch verwickelt sein sollen. Unter den Beschuldigten befinden sich acht junge Männer und ein Mädchen, die aus der Türkei, Serbien und Österreich stammen und einen Migrationshintergrund aufweisen. Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall, der im Dezember 2023 stattgefunden hat, jedoch aus Gründen des Opferschutzes bisher nicht öffentlich gemacht wurde.

Der Vorfall ereignete sich in der Wohnung der 15-jährigen Betroffenen, die sich zu diesem Zeitpunkt alleine mit ihrer 16-jährigen Freundin dort aufhielt. Die beiden Mädchen hatten mehrere Bekannte zu sich nach Hause eingeladen, um gemeinsam zu „chillen“. Im Laufe des Abends wurde reichlich Alkohol konsumiert, wodurch die beiden Mädchen schnell stark betrunken wurden. Vier bis fünf der anwesenden Jugendlichen sollen die Gelegenheit genutzt und die stark alkoholisierten Mädchen sexuell missbraucht haben.

Missbrauch gefilmt

Die Polizei hat seitdem Handyvideos ausgewertet, die zwei der Beschuldigten während der Übergriffe angefertigt haben sollen. Die Aufnahmen, zeigen offenbar „massive“ Misshandlungen der beiden Mädchen, die aufgrund ihres Zustands kaum eine Reaktion zeigen konnten. Die bisher unbescholtenen Jugendlichen wurden nach der Auswertung der Videos freigelassen.

Das Strafverfahren, das nun gegen die Beschuldigten eingeleitet wurde, wird vorrangig aufgrund des Vergehens des „sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person“ (Paragraf 205 StGB) geführt. Dies bestätigte die Opferanwältin Sabina Moser gegenüber den „Salzburger Nachrichten“. Die betroffenen Schülerinnen wurden kürzlich ganztägig bei Gericht kontradiktorisch einvernommen.

Dieser Fall ist nicht der erste seiner Art in Österreich. Zuletzt gab es einen ähnlichen Fall in Wien, die für Aufsehen sorgte. Ein zwölfjähriges Mädchen wurde mutmaßlich über Monate hinweg vergewaltigt. In diesem Fall gab es 17 Verdächtige, die ihre Taten ebenfalls filmten.

Trotz der Schwere der Vorwürfe befinden sich die beschuldigten Jugendlichen, die bisher als unbescholten galten, derzeit auf freiem Fuß. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an, während die betroffenen Mädchen weiterhin unter den Folgen der traumatischen Erfahrung leiden.

Diese wiederholten Vorfälle werfen ernsthafte Fragen über den Schutz von Jugendlichen in Österreich auf und fordern eine umgehende Reaktion von Polizei und Gesellschaft.

Hilfe bei Missbrauch Falls Sie Personen kennen, die unter psychischem, physischem und/oder sexuellem Missbrauch leiden, zögern Sie nicht um Hilfe zu bitten: Rat auf Draht: Onlineberatung

Chatberatung Mo bis Fr, 18 – 20 Uhr

Rat auf Draht: 147

Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01 / 310 87 79

Frauenhelpline: 0800 222 555

Sorgentelefon für Alle: 0800 / 20 14 40

Psychiatrische Soforthilfe: 01 / 313 30 Bündnis Kinderschutz: Kostenloses Präventionsbuch um Kindesmissbrauch und Mobbing zu stoppen