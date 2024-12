Zwei Männer sollen Frau in Auto gezerrt und vergewaltigt haben

Am Samstagvormittag ereignete sich im niederösterreichischen Möllersdorf bei Traiskirchen ein schwerwiegendes Verbrechen. Zwei junge Männer im Alter von 21 und 29 Jahren stehen im Verdacht, eine 76-jährige Frau in ein Auto gezerrt und dort vergewaltigt zu haben. Der Vorfall erschütterte die lokale Gemeinschaft im Bezirk Baden.

Dank der Aufmerksamkeit eines Augenzeugen, der die Polizei alarmierte, konnten die mutmaßlichen Täter in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen werden. Die Beamten der Landespolizeidirektion reagierten schnell, sodass das Opfer den Tätern entkommen konnte.

Lesen Sie auch: 21-Jährige verliert Kontrolle: Horror-Crash bei Tuning-TreffenBei einem Tuning-Treffen in Wien-Döbling verlor eine 21-Jährige die Kontrolle über ihren BMW und verursachte einen schweren Unfall.

21-Jährige verliert Kontrolle: Horror-Crash bei Tuning-TreffenBei einem Tuning-Treffen in Wien-Döbling verlor eine 21-Jährige die Kontrolle über ihren BMW und verursachte einen schweren Unfall. Messer-Drama in Wien: Stiefmutter in TodesangstIn Wien-Favoriten bedrohte ein Mann seine Stiefmutter mit einem Messer. Die Polizei konnte die Situation entschärfen.

Messer-Drama in Wien: Stiefmutter in TodesangstIn Wien-Favoriten bedrohte ein Mann seine Stiefmutter mit einem Messer. Die Polizei konnte die Situation entschärfen. Neugeborenes mit Schere getötet: Half der Opa beim Mord?Im Mordprozess gegen eine junge Steirerin richten sich die Ermittlungen nun auch auf den Vater der Beschuldigten.

Untersuchungshaft

Die beiden Verdächtigen befinden sich nun in der Justizanstalt Wiener Neustadt. Laut Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt, wurde bereits ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Ihnen wird das Delikt der Vergewaltigung vorgeworfen. In diesem Zusammenhang ist die Unschuldsvermutung zu wahren, während die Ermittlungen zur vollständigen Aufklärung der Geschehnisse auf Hochtouren laufen.