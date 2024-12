Bringt RAF Camora neues Lied mit Dino Merlin raus?

Bei Konzerten von RAF Camora treten oft bekannte Künstler auf – ein gängiges Phänomen. Doch die gleichzeitige Anwesenheit von Dino Merlin, einem verehrten Star des Balkans, und RAF Camora in Berlin wirft spannende Fragen auf.

Dino Merlin ist ein Name, der weit über die Grenzen Bosniens hinaus bekannt ist. Seine Popularität festigte er nicht zuletzt durch den Eurovision Song Contest. Bereits 1993 war er der Komponist des ersten bosnischen Beitrags. 1999 erreichte er mit dem Song Putnici den siebten Platz und übertraf dies 2011 mit Love in Rewind, das Rang sechs belegte. In ausverkauften Stadien zu spielen, ist für Dino Merlin längst zur Routine geworden – so auch kürzlich in der Wiener Stadthalle.

Berlin als Treffpunkt zweier Künstler

Obwohl Dino Merlin und RAF Camora gleichzeitig in Berlin waren, trat RAF Camora offiziell nicht bei Merlins Konzert in der Uber Eats Music Hall auf, das an zwei aufeinanderfolgenden Abenden stattfand. Interessanterweise wurde Dino Merlin jedoch backstage in Begleitung von RAF-Kollege Pireli gesichtet. Pireli, ein bekennender Dino-Merlin-Fan, hatte offensichtlich einen zusätzlichen Tag in Berlin eingeplant, um das Konzert seines Idols mitzuerleben. In einem Interview äußerte er seine Bewunderung für den bosnischen Popstar.

Ob RAF Camora ebenfalls an diesem Konzert teilnahm, ist unbestätigt. Es wäre jedoch nicht überraschend, da der Wiener Rapper regelmäßig seine Verbundenheit zur bosnischen Musik und Kultur betont.