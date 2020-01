1-2-3-Ticket: Projekt “Günstige Öffi-Karten für alle” startet!

Die türkis-grüne Regierung hat nun alles für ihr ambitioniertes Projekt des “1-2-3-Tickets” in die Wege geleitet.

Um einen Euro pro Tag soll man dadurch von nun an den öffentlichen Verkehr in einem Bundesland nutzen können. Um zwei Euro in zwei Bundesländern und will man die Karte österreichweit nutzen, würde sie drei Euro pro Tag kosten.

Zum Vergleich: Die derzeitige Jahreskarte der ÖBB kostet 5,30 Euro pro Tag. So wurde bereits eine Projektgruppe aufgestellt, die sich damit befassen soll, alle unterschiedlichen Verkehrsverbünde einzubeziehen.