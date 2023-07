10. Juli 2023: So wird der Montag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Ihre realistische Denkweise hat Ihnen geholfen, einen Fehler zu vermeiden, der ernsthafte Konsequenzen gehabt hätte. Sie fühlen sich erschöpft und erkennen, dass Ihre derzeitige Gemütsverfassung daran schuld ist. Nehmen Sie sich Zeit, um etwas zu tun, das Ihnen Freude bereitet. Lassen Sie sich nicht von äußeren Ablenkungen beeinflussen und achten Sie besonders darauf, Ihre Rechnungen rechtzeitig zu begleichen.

Stier

Vermeiden Sie heute vor allem konfliktreiche Diskussionen, da Sie wichtige Aufgaben zu erledigen haben. Es ist wichtig, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu finden und nicht zu viel zu arbeiten.

Sie werden eine Vereinbarung mit einer bekannten Person treffen und dabei die treibende Kraft sein, um ein neues Ziel zu erreichen.

Zwillinge

Ihre mentale Energie nimmt zu und verleiht Ihnen Schwung. Sie spüren den Wunsch, diese Energie mit Ihren Mitmenschen zu teilen. Die Umgebung um Sie herum verursacht Ihnen jedoch zu viel Stress und bringt Sie an Ihre Grenzen. Versuchen Sie, einen friedlichen und ruhigen Ort zum Schlafen zu finden.

Sie werden erkennen, dass Hoffnung ein kraftvoller Faktor in Ihrem Leben ist, insbesondere wenn sie mit Ausdauer einhergeht.

Krebs

Sie werden feststellen, dass Sie mehr Spielraum für Handlungen haben, als Sie denken! Sie bewegen sich instinktiv in die richtige Richtung – zögern Sie nicht länger! Ihr Optimismus dient Ihnen als Führung. Um Ihre überschüssige Energie zu kanalisieren, benötigen Sie Bewegung.

Sie werden ausreichend Inspiration haben, um die verschiedenen Bereiche Ihres Lebens harmonisch zu vereinen.

Löwe

Durch Ihre Feinfühligkeit sind Sie in der Lage, ein komplexes Problem im Zusammenhang mit einer Person in Ihrem Umfeld zu verstehen. Sie haben möglicherweise beim Essen übertrieben, was zu Ihrer Gewichtszunahme geführt hat. Es wäre ratsam, sich zu mäßigen und darauf zu achten, Schadstoffe zu eliminieren und sich zu bewegen, um sich dynamischer zu fühlen.

Sie werden eine erhöhte Sorgfalt walten lassen, was von anderen möglicherweise als schlechte Stimmung interpretiert werden könnte. Seien Sie offen und zugänglich gegenüber den Menschen um Sie herum.

Jungfrau

Sie werden eine gesteigerte Sensibilität für die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen entwickeln und ein höheres Selbstvertrauen haben. Ihre Fähigkeit zuzuhören wird zur Quelle von Harmonie in Ihrer Umgebung. Sie stellen sich mutig den Herausforderungen, die Ihr Glück Ihnen bietet, und handeln dabei genau richtig, da Sie noch ausreichend Energie haben. Gönnen Sie sich eine kurze Pause, um aufzutanken.

Es ist wichtig, dass Sie sich klar und deutlich mit Ihren eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen, insbesondere in Bezug auf Ihren Bewegungsdrang. Das ist die einzige Sorge, auf die Sie heute achten sollten.