12 Tage faulenzen: Montenegro stellt neuen Rekord im Nichtstun auf

In Brezna, einem Dorf nahe Niksic in Montenegro, findet ein einzigartiger Wettbewerb statt, bei dem Ausruhen zum sportlichen Wettkampf wird. Die Teilnehmer haben bereits einen Rekord gebrochen und kämpfen weiterhin um den Preis von 1000 Euro.

Im Dorf Brezna in Montenegro hat ein außergewöhnlicher Wettbewerb die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Seit 12 Tagen messen sich die Teilnehmer in der Kunst des Ausruhens. Von den ursprünglich 21 Teilnehmern sind noch acht im Rennen um den Preis von 1000 Euro.

Der „Chill-Wettbewerb“, wie er liebevoll genannt wird, hat strenge Regeln. Die Teilnehmer dürfen alle acht Stunden für zehn Minuten auf die Toilette gehen, während Essen und Trinken zu ihrem Liegeplatz gebracht werden. Ärzte sind ständig vor Ort, um die Gesundheit der Teilnehmer zu überwachen.

Die verbleibenden Kandidaten haben bereits einen Rekord gebrochen, indem sie 250 Stunden in Ruhe verbracht haben. Gestern gab es ein sehr starkes Unwetter, daher haben die Teilnehmer in einen geschlossenen Raum gewechselt. Wir sind in den zwölften Tag des Wettbewerbs eingetreten und das ist wirklich unglaublich, denn sie liegen über 250 Stunden. In all diesen Jahren ist das noch nie passiert und es wird schwer sein, diesen bereits gesetzten neuen Rekord zu brechen“, sagte der Organisator Mico Blagojevic.

Mehr als nur ein Spiel

Unter den verbleibenden Teilnehmern ist Jovan aus Krusevac, der als ernsthafte Konkurrenz für die Montenegriner gilt. „Er ist eine ernsthafte Konkurrenz für sie, er gibt nicht auf. Er hat eine große Anzahl von Fans und ganz Krusevac unterstützt ihn. Sie haben versprochen, ihm einen großen Empfang zu bereiten, wenn er gewinnt. Und tatsächlich, jeder der acht verbleibenden Teilnehmer könnte gewinnen. Wir warten ab, was passieren wird“, erzählte Mico Blagojevic.

Der Wettbewerb ist mehr als nur ein Spiel. Er ist ein Spiegelbild der Kulturlandschaft Montenegros und anderer Balkanländer. Es ist ein Beweis dafür, dass auch das Ausruhen eine Kunst sein kann, die Disziplin, Ausdauer und mentale Stärke erfordert.