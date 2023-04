Ständig müde? Ärzte erklären, woran es liegen könnte

Sind Sie müde und energielos? Eine Gewohnheit, die Sie bisher unterschätzt haben, könnte der Grund dafür sein, sagt Energieexpertin Dr. Mary Valvano: das Essen einer reichhaltigen Mahlzeit in den späten Abendstunden.

Unser Körper metabolisiert Nahrung je nach Tageszeit anders, was eine späte Mahlzeit zu einem Problem für unseren Energielevel machen kann.

Essen am Anfang des Tages gibt uns mehr Energie als spätes Essen am Ende des Tages. Reichhaltige Mahlzeiten in den späten Abendstunden können auch unseren Schlaf stören und den natürlichen Rhythmus unseres Körpers beeinträchtigen. Ein Mangel an Schlaf kann ebenfalls unsere Energie erschöpfen.

Wenn Sie also die Angewohnheit haben, abends viel zu essen und nachts nicht die empfohlenen sieben bis neun Stunden zu schlafen, müssen Sie diese Angewohnheit sofort beenden.

Energiesenkende Lebensmittel

„Der Konsum von Koffein aus Quellen wie Tee, insbesondere grünem oder fermentiertem Tee, kann helfen, das Energieniveau zu verbessern, indem es die Mitochondrien unterstützt, die für die Energieerzeugung in unseren Zellen verantwortlich sind“, sagte Dr. Valvano.

Wenn Sie einen sitzenden Lebensstil führen und eine Ernährung mit viel Zucker und verarbeiteten Lebensmitteln zu sich nehmen, kann dies definitiv zu einem niedrigen Energieniveau beitragen. „Regelmäßige Bewegung kann helfen, das Energieniveau zu verbessern, indem der Blut- und Sauerstofffluss zum Gehirn und zu den Muskeln erhöht wird“, sagte Dr. Danielle Kelvas.

Der Ärztin fügt hinzu, dass Sie sich jeden Tag mindestens 30 Minuten lang mit moderater Intensität bewegen sollten, wie z. B. schnelles Gehen, Radfahren oder Schwimmen.

Was die Ernährung anbelangt, so „kann eine Ernährung, die reich an ganzen, unverarbeiteten Lebensmitteln ist, dazu beitragen, den ganzen Tag lang anhaltende Energie bereitzustellen“, sagte Dr. Kelvas. Sie schlägt vor, sich auf eine abwechslungsreiche Ernährung zu konzentrieren, was Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und magere Proteine ​​bedeutet.

Vermeiden Sie zu viel Zucker und verarbeitete Lebensmittel, da dies zu einem Energieverlust führen kann.

Schließlich ist chronischer Stress ein wichtiger Grund für ein vermindertes Energieniveau, da Müdigkeit eine bekannte Nebenwirkung von Stress und emotionaler Erschöpfung ist. „Üben Sie Stressbewältigungstechniken wie tiefes Atmen, um das Stressniveau zu reduzieren und das Energieniveau zu verbessern“, schlug Dr. Kelvas vor.